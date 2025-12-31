Personas que sujetan y personas que hunden

Llega el momento mágico de saltar de un año a otro, de uno que ya no da más de sí a otro cargado de expectativas y posibilidades. Pero hay algo que no cambia en cada final de año: la certeza de que hay personas que sujetan, que sostienen, oxigenan la mente, contagian su energía y sus ganas de vivir. Ven siempre un resquicio de esperanza y son capaces de convencerte de que cualquier túnel tiene una salida, tan solo hay que encontrarla. Y, por el contrario, hay otras que son como losas que te hunden, te asfixian con su nube negra que les acompaña allá donde van; te vampirizan, se nutren de tu energía, te agotan; sólo ven lo horrible del mundo y desdeñan a quienes buscan luces donde ellos ven sombras. Qué importante es cuidar a las primeras, tenerlas a tu alrededor para seguir surfeando las olas y mantenerte a flote en estos tiempos vertiginosos y líquidos, como los bautizó el sociólogo Bauman, donde las certezas se disuelven en cuestión de segundos y ponen a prueba tu capacidad de adaptación (que es sinónimo de supervivencia). También es importante mantener la distancia con quienes generan un agujero negro a su alrededor: hay que evitar caer en su campo de atracción, pues salir de ese lodazal funesto requiere un esfuerzo sobrehumano. El problema es que no siempre los detectas a tiempo, aunque la experiencia ayuda. De algo sirve descalabrarte: aprendes algo para la próxima.

Luego están quienes van y vienen, como el paisaje que observas desde un tren, que no dejan huella, pasan como los postes de la luz, las estaciones desiertas al atardecer o el toro de Osborne recortado en una loma del horizonte. Te fijas en ellos de forma pasajera, pero del mismo modo los dejas atrás. Prescindibles. Sin más.

Acaba el año, acaba esta última columna y llega el momento de los buenos propósitos. Aprovecho para anunciar públicamente que me propongo volver al gimnasio (igual que cada año por estas fechas, todo sea dicho); no soy nada original, qué le voy a hacer. Además, brindo por un año con más personas sostén, y más lejos de quienes te quitan las ganas de vivir y te las dan de beber. Feliz 2026.