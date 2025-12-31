Nochevieja, así llega

Uno no sabría a estas alturas del partido distinguir entre Nochebuena y Nochevieja, si nos fijamos en cómo lo celebramos. El punto diferenciador, a mi modo de ver, se resume en los «comensales», porque en lo de la comida, repetimos lo de las gambas y complementos (aquí cada uno pone lo suyo, según bolsillo). Pero los partícipes son diferentes, mientras en las vísperas de Navidad, la familia se concentra en torno a la mesa. En este último día del año, restados los de la Puerta del Sol, nos movemos con los amigos en los cotillones… en hoteles y restaurantes de postín, vestidos para la boda de la hija de un amigo, con las galas de una vez al año y si me apuras sin repetir terno, por aquello del qué dirán en los corrillos del postureo y sobre todo sin cuñados añadidos al festín. Aquí no cabe el tardeo (tan de moda) porque hay que comerse las uvas con los de la tele (sea de una u otra). Calculando los cuartos (no te traten de paleto) y no atragantarse a la tercera uva. Luego la copa de cava (champagne para los afrancesados con posibles) con ese gramito de oro en el fondo de la copa (me da que al precio que está, nos quedamos con algo dorado y ya vale, que solo es para brindar). Algún gorrito, complementado con el matasuegras bordeando el ridículo y música de reguetón; de vez en cuando hay que mostrar los avances en las clases de baile de salón (todavía recuerdo aquellos que en edad avanzada aprendían el country como si no hubiera un mañana). Los/las hay (por aquello de la igualdad de género) que necesitan darle rienda suelta a las habilidades adquiridas en el gimnasio de la esquina, con «personal trainer» (lo digo en inglés que queda más cuqui). Es el momento adecuado para una «noche loca» que cantaba Enrique Iglesias, donde los gatos no son pardos y andan al acecho de conquistas en terrenos peligrosos. Nada nuevo que pueda alterar el cambio climático, ni las danas sucesivas que se ceban con el sur de Valencia y que se manifiestan en esas avenidas de los barrancos (los nombres en el telediario) que debieron canalizarse en su día y que hoy por ti, mañana por mí, siguen trayendo de cabeza a los ciudadanos de esas localidades (vaya semanita llevan).

Si me está usted leyendo, le recomiendo hoy en el telediario de la primera el resumen del año de Carlos del Amor… lo de Richard Gere es, en este caso, lo de menos.