Vicent Marí y las residencias, un incumplimiento constante

Siete años después de llegar a la presidencia del Consell Insular d’Ibiza, Vicent Marí sigue instalado en la misma política de anuncios grandilocuentes, protocolos sin fecha, hojas de ruta sin presupuesto y compromisos que nunca llegan a concretarse. Más de lo mismo. Mucho titular y muy poca gestión real. Una política especialmente grave cuando hablamos de algo tan sensible como la atención a nuestros mayores dependientes y la gestión de los centros públicos para su atención.

En 2019, Vicent Marí se comprometió a asumir las competencias de gestión de las residencias de la isla. Para ello, en la pasada legislatura se puso en nómina a un director insular con un objetivo muy concreto: poner en marcha un Institut Insular de Benestar Social que permitiera asumir la gestión integral de las residencias.

¿El resultado siete años después? Ni instituto, ni competencias, ni calendario, ni presupuesto. Solo excusas.

La firma reciente de un «protocolo general» con el Govern balear no cambia esta realidad. No hay fecha para el traspaso, no hay dotación económica concreta, no hay estructura jurídica definida y no hay garantías de que la cogestión anunciada no se convierta, una vez más, en un cajón donde se aparcan las responsabilidades políticas. Después de siete años, se pide paciencia y prudencia, mientras cientos de personas mayores dependientes y sus familias esperan soluciones que nunca llegan. Y para muchos otros, desgraciadamente, ya llegarán demasiado tarde.

El presidente del Consell insiste en que la financiación ofrecida era insuficiente y habla de «abismos» económicos. Sin embargo, nunca ha aportado datos que justifiquen esas cifras ni una propuesta alternativa seria y documentada. Tampoco sabemos cuál es la oferta del Govern de Marga Prohens tras tres años. Mientras tanto, otros consells insulars de Baleares asumieron hace años la gestión de sus residencias públicas. Solo Ibiza sigue retrasando lo que es una obligación competencial, no una opción política.

La consecuencia de esta inacción es demoledora. En Ibiza faltan plazas residenciales de forma estructural. Según las recomendaciones de la OMS, la isla debería contar con unas 1.000 plazas para personas mayores, pero a día de hoy estamos muy lejos de esa cifra. Iniciaremos 2026 con decenas de personas mayores que siguen esperando una plaza residencial y muchas otras que ni siquiera han sido aún valoradas para poder acceder a los derechos que reconoce la Ley de Dependencia. Los retrasos se prolongan muy por encima de los plazos legales establecidos. No se trata de un problema administrativo puntual, sino de una vulneración sistemática de derechos que afecta directamente a las personas más vulnerables y a sus familias.

A ello se suma una preocupante dejación de funciones en las pocas competencias que sí tiene actualmente el Consell Insular de Vicent Marí: inspección y sanción. Casos como el de la Residencia Colisée, denunciados durante años por familiares, trabajadores, sindicatos, medios de comunicación e incluso por la Fiscalía, evidencian un modelo donde los beneficios empresariales han pesado más que la dignidad de las personas mayores. Ante esta realidad, el Consell ha reaccionado tarde, mal y con una tibieza injustificable.

Mientras tanto, no se han impulsado centros a la dependencia públicos, no se han ejecutado ampliaciones significativas, no se han puesto a disposición del Govern los terrenos necesarios y no se ha planificado seriamente una red de centros de día acorde al aumento de la esperanza de vida de la población. Después de siete años de gobierno del señor Vicent Marí, la situación de las residencias en Ibiza no es sólo preocupante, es alarmante. La política del anuncio vacío y del aplazamiento permanente ya no da más de sí.

Ibiza no necesita más protocolos ni más fotos institucionales. Necesita gestión, plazos, recursos y voluntad política real. Todo lo demás es, simplemente, aparentar que se hace algo cuando en realidad no se hace nada.

Víctor Torres es conseller insular del PSOE y secretario de Movilidad y Medio Ambiente de la Federación Socialista de Ibiza.