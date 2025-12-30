Había una vez un cuentacuentos

No necesitaba un escenario. Abría la boca, o movía la punta del dedo meñique, y el escenario aparecía de la nada. Óscar Ferrer no necesitaba un escenario porque el escenario era él. No requería telones ni focos ni tablas ni butacas... A veces ni siquiera había pronunciado la primera palabra pero allá donde tuviera previsto contar cuentos olía ya a hoguera en mitad del campo, a taza de chocolate, al suavizante que se usaba en casa cuando eras niña...

Pero entonces las palabras comenzaban a brotar de su boca, las historias se pintaban en el aire y todos nos quedábamos embobados. Óscar contaba cuentos sin prisas, deteniéndose en los detalles, pausándose, dejando que los silencios hablaran, que cayeran, pesados y calientes, sobre quienes ansiaban que la historia continuara. Niños. Adultos que por unos momentos volvíamos a ser niños, como él quería, y le escuchábamos y le mirábamos como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Y nos maravillábamos, sentados en el suelo con las piernas cruzadas como los indios, y reíamos y conteníamos el aliento y nos asustábamos y esperábamos ojipláticos el final del cuento.

Nunca se le acababan las historias. Siempre le quedaba alguna en los bolsillos, aunque fuera pequeña, por si alguien la necesitaba. O se la pedía. Porque conocía bien el poder de los cuentos, de la narración, de la voz humana, de la imaginación, de los mundos que se esconden más allá de un «había una vez...», para sanar, para aliviar las penas, para entretenerse, pero, sobre todo, para entender el mundo y para sentirse identificados con aquellos que viven realidades muy diferentes a las nuestras. Para comprender y amar, en definitiva, aquello que nos es extraño.

Fue la voz y se metió en la piel de decenas de personajes, vivió cientos de historias desde ese escenario que nacía de sus palabras y de sus movimientos. Y, a algunos, nos enseñó que los cuentos no se cuentan, se viven. Y se disfrutan. Y, si tienes las orejas, los ojos y la menta abierta, como la de un niño, aprendes y descubres que el mundo no sólo es el que ven tus ojos. Miraos bien los bolsillos. Seguro que Óscar, allí donde esté, nos los ha dejado llenos de cuentos.