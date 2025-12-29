Sin futuro de espaldas al mar

A principios de año, pocos días después de ser nombrado presidente del Club Náutico Ibiza, ese barco sin amarre fijo por culpa de la avaricia del Estado, el gran Damià Verdera me explicó en una entrevista que uno de los principales problemas de la sociedad ibicenca es que se ha olvidado de una parte importante de su esencia. «No podemos permitir que un poble mariner viva de espaldas al mar», me espetó cargado hasta las trancas de razón.

Esta frase resume muchos de los males que arrastra la isla desde hace años y que pueden provocar un cambio de rumbo dramático en su economía y sociedad. Y me vino a la cabeza por el resultado del estudio sobre el ecosistema marino que han llevado a cabo, con resultados muy deprimentes, IbizaPreservation y la Universitat Jaume I. Tras analizar tres zonas de la isla: Talamanca, Santa Eulària y Sol d’en Serra, los expertos concluyen que hay pocos peces y los que encontraron o eran juveniles o de un tamaño menor al habitual. Y que no encontraron prácticamente ejemplares adultos, además en un entorno con una biomasa (materia orgánica de origen vegetal o animal) baja. Los escépticos me pueden reprochar que eso es común en todo el Mediterráneo, pero resulta que se hizo el mismo trabajo en Dénia y el resultado fue completamente diferente: mayor biodiversidad, ejemplares más grandes y una biomasa claramente superior. En resumen, en las Pitiusas nos estamos cargando el ecosistema marino. Qué sorpresa, ¿verdad?

Vivir de espaldas al mar puede provocar la pérdida de un legado vital atesorado a lo largo de siglos, de milenios. Una sociedad insular que no mime a su mar, que no intente mantener una relación de respeto con él, va directa al colapso.

¿Qué se puede hacer? Controlar qué se vierte y cómo (desde emisarios ilegales, de los que hay decenas en todo el litoral, hasta depuradoras en mal estado y los residuos de la náutica, que pocos o nadie vigila, por ejemplo...). Y la pesca, tanto profesional como social. Hay que permitir la de toda la vida y perseguir a quien esquilma el mar. Son muchas atrocidades, demasiadas, y el incivismo seguro que inventa unas cuantas más. Así somos de autodestructivos, incapaces de proteger lo que garantiza nuestro presente y futuro.