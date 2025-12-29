Todos los años aparecen artículos en la prensa donde se piden deseos para un año nuevo que enseguida acaba resultando tan viejo como los anteriores. A menudo se repiten las desilusiones, las decepciones y los sinsentidos de los años pretéritos, y sobre todo se mantiene y empeora una atmósfera política cada vez más irrespirable, que no da tregua al ciudadano, salvo apagando las radios, silenciando los televisores y rehuyendo la actualidad.

En el plano ibicenco, sólo recuerdo un año nuevo realmente nuevo tras la tragedia del covid, cuando como continuación a un verano sin apenas turismo y con miles de personas y empresas afectadas en su economía, experimentamos una temporada tan positiva como radicalmente distinta a las anteriores. Aquellos meses calurosos de 2021 estuvieron marcados por las restricciones sanitarias, que impidieron las concentraciones en espacios cerrados, lo que atrajo otro tipo de turismo a la isla, un perfil de viajero que nada tenía que ver con el de la industria del ocio. Este tipo de viajero acabó beneficiando extraordinariamente al pequeño comercio y a la hostelería, de una forma que no se veía desde hacía mucho tiempo, cuando Ibiza se ajustaba a todo tipo de perfiles y preferencias.

En aquel 2021 la isla recibió menos visitantes, pero muchos negocios experimentaron unos beneficios mucho mejores que en las temporadas regulares, y las carreteras, las playas y los pueblos pudieron también disfrutarse sin los agobios habituales. La convivencia entre los residentes y la industria fue mucho más razonable. El 2021, en definitiva, sí fue un año nuevo, nuevo, aunque para que se produjera tuviera que mediar previamente una tragedia de proporciones inéditas para nuestra generación.

Si me preguntan por mis deseos para el 2026 lo tengo claro: otro año nuevo, nuevo, donde se produzcan cosas distintas a las que vemos una temporada tras otra. Un año sin chabolas en los arrabales de la ciudad y los núcleos turísticos. Tal vez porque se han encontrado soluciones reales al problema de la vivienda, bien porque los salarios se han elevado hasta poder afrontar el coste de la vida o quizás porque se han regulado los precios del alquiler con una ley de topes y se han podido integrar en el mercado las miles de casas vacías que hay dispersas por toda la isla.

Un año sin esa agobiante omnipresencia del ocio discotequero y el lujo vacuo por todos los rincones, provocando la falsa sensación de que Ibiza es una suerte de Sodoma y Gomorra contemporánea, donde imperan la superficialidad y la decadencia. Una temporada donde crezcan otros perfiles de turistas, interesados en la cultura, la gastronomía y la idiosincrasia de los ibicencos, y que los museos, las galerías de arte, las tiendas de moda y artesanía, los mercados y los restaurantes tradicionales vuelvan a llenarse, frenando el avance de un proceso globalizador que se expande por la isla como una plaga que amenaza nuestra identidad.

También cabe anhelar un año sin tantas tensiones políticas, donde cualquier ocurrencia no sea calificada por sus promotores como la genialidad más grande jamás concebida, mientras los contrarios la descalifican como la mayor inutilidad perpetrada en la historia isleña, sin haberse tomado siquiera tiempo suficiente para analizarla con el mínimo rigor y objetividad. Si los políticos se dedicaran a complementar las ideas del contrario, con el objetivo de mejorarlas, en vez de tratar de hundirlas, nos iría de otra manera y muy probablemente los radicales no obtendrían cada vez más protagonismo por efecto del hastío de la ciudadanía.

Un año sin que la derecha asuma el lenguaje de la ultraderecha, dando alas a los matones que gobiernan en tantos rincones del mundo y fomentando el odio, el racismo y la injusticia social, y sin que tampoco tengamos que escuchar a la izquierda justificar o tolerar a los dictadores de su espectro político, que retuercen y mangonean la ideología para enriquecerse mientras someten a sus ciudadanos a una vida miserable y sin libertades.

Un año nuevo, nuevo, en definitiva, en que los unos escuchen a los otros y pongan su esfuerzo no en descalificar al contrario, sino en buscar soluciones comunes frente a los graves problemas que nos inquietan. La sociedad ibicenca, desde el punto de vista económico y social, no había estado nunca tan enferma como en este último lustro. Se requieren grandes dosis de talento, esfuerzo y estrategia en la búsqueda de nuevos caminos y salidas, y la actitud demostrada por los políticos locales, hasta la fecha, parece la opuesta a la que realmente se necesita, tanto por parte de unos, como de los otros.

Aunque ante semejante panorama nos cueste, no queda más remedio que mirar al futuro con algo más de optimismo, soñar un poco despiertos y esperar que el 2026 acabe siendo un año nuevo, nuevo, e Ibiza un poquito más Ibiza. Bon any nou!

@xescuprats