Opinión
Alguns desigs de cap d’any
Si no passa res una mica estrany, aquest serà el meu darrer article as Diari de l’any 2025. Ja li som a s’escapció, com diu la cançó popular, i aquests dies tenim tendència a dues coses totalment diferents: d’una banda, a entretenir-nos analitzant com ha anat l’any que acaba i, de l’altra, a formular desigs per l’any que és a punt de començar. Avui, particularment, a mi em vaga més de fer la segona operació. Gent més docta ja s’ocuparà profusament de la primera, n’estic ben convençut.
Acabam un any convuls, complex, no fàcilment analitzable, amb més electricitat ambient de l’habitual (que ja és dir!). Hem assistit a la guerra de Rússia contra Ucraïna, amb l’ocupació de bona part del Donbàs i la major part de Donetsk, amb la consolidació del poder rus a Crimea, etc. Hem vist desfilar imatges horribles de la guerra al Llevant, convertida entre nosaltres en una pantomima maniquea de bons i dolents, mentre allà es fregien a bombardades i es mostraven les més baixes passions que pot exhibir la condició humana. Hem oblidat voluntàriament tot allò que passi a l’Àfrica, tot deixant que al Sudan del Sud, al Congo o a qualsevol altre lloc del continent s’esbudellin sense parar-hi atenció (deu ser perquè són negres). I hi podria afegir tot un llarg etcètera que em permetré d’estalviar-me.
En aquest context, em permet el luxe de formular alguns desigs de cap d’any, anhelant que el 2026 ens faci avançar en la direcció que proposaré. En primer lloc, i ja que he esmentat alguns dels conflictes candents al planeta Terra, m’agradaria que els dirigents mundials no només verbalitzassin que volen la pau (cosa que fan tots, àdhuc els més bel·licosos), sinó que treballassin intel·ligentment per aconseguir-la. I per això, tan important és que l’Iran no tengui potència nuclear com que Israel ajudi a propiciar la construcció d’un estat palestí. O que el Líban s’alliberi de les milícies xiïtes i possibiliti un retorn a l’antiga convivència multireligiosa. O que algú, si pot ser des de dins de Rússia, li aturi els plans al sinistre Putin. O que els dissidents de Hong-Kong puguin tornar a tenir veu i vot en una de les ciutats més esplendoroses sota sobirania xinesa. I amb tota seguretat, la més civilitzada. O que els líders espirituals de qualsevol confessió religiosa facin la seua feina i aturin tot enfrontament entre persones per qüestió de religió. O que la democràcia floreixi sense intervenció extemporània, com una flor que es desclou des de dins, a causa de l’avanç de la formació, de la cultura i de l’assumpció dels valors morals que la fan possible.
Pens que ens cal també expressar el desig que millori, en tots els sentits, l’Educació entre nosaltres i que siguem capaços de treure les generacions més jóvens de les urpes de l’individualisme, el consumisme i el menfotisme que en fan tants d’infeliços. «Cap persona no és una illa», que deia John Donne, i, per tant, hem d’educar-nos per viure en societat, no per competir darwinísticament en una mena de selva bastida sobre l’abús i el poder. Sense inculcar l’altruisme, el suport mutu, la col·laboració i la companyonia -la fraternitat republicana-, construïrem monstres que s’acabaran devorant a si mateixos. (No debades el suïcidi és, si no vaig errat, la segona causa de mort entre els jóvens). Ens fa falta com l’aigua que ens hidrata una educació per viure en societat, basada en els propis trets, nostra, autocentrada, vehiculada en la nostra llengua, de qualitat i eficaç.
De l’estat del qual volem fugir cametes ajudau-me, també m’agradaria que algú en sabés netejar les clavegueres, que hi hagués prou energia democràtica per desembossar tot el podrileg que deambula pel seu subsòl, que des de les institucions que es volen democràtiques se sabessin articular mecanismes per convertir el sistema judicial, la policia, l’exèrcit i la més alta magistratura de l’Estat en institucions realment democràtiques, allunyades de l’omertà que avui les caracteritza. També m’agradaria que els mitjans de comunicació de masses hi contribuïssin de manera generalitzada, ara que en veim tants que es dediquen fonamentalment a infantilitzar i idiotitzar la població.
I el que volem construir el voldria apte per millorar la vida de la gent, eficient, assegurador dels serveis públics, garant de l’Educació i de l’accés a la Salut, integrador de tots els seus components -variats i diversos, com ha de ser- i capaç de ser la benzina que faci que cada persona pugui construir lliurement el seu projecte de vida, a partir de la igualtat d’oportunitats i del valor del mèrit i de l’esforç per sobre de la classe social o de l’origen.
Ja sé que és massa i que, en una carta als Reis (els d’Orient, esclar), ells n’haurien de tatxar algunes ratlles, perquè tot no es pot bastir en un any. Em bastaria, i aquí ho deixaré, que avançàssim en aquesta direcció. Bon any 2026 a tothom!
