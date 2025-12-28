La vivienda, gran asignatura pendiente

«Cuando no hay vivienda, tampoco hay oportunidades». El presidente del Consell, Vicent Marí, lo recordó hace unos días en su tradicional discurso de Navidad, en el que se comprometió a colaborar con las administraciones competentes para aumentar la oferta de vivienda asequible. La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció a principios de mes el plan de choque para que el Instituto Balear de la Vivienda comience a construir un millar de viviendas en 2026; entre ellas, 292 en Ibiza y 60 en Formentera; unos pisos que ya han sido ‘vendidos’ en diferentes ocasiones tanto por el Govern como por los distintos ayuntamientos. Y más recientemente, el Ejecutivo balear ha anunciado incentivos fiscales para los propietarios que no suban el precio del alquiler en un año, 2026, en el que finalizarán 24.456 contratos en Balears.

Son las últimas medidas adoptadas para intentar hacer frente al acuciante problema de la vivienda, la gran asignatura pendiente, de nuevo, en este 2026 a punto de comenzar. Son iniciativas que, tras el fracaso de las anteriores impulsadas por el Ejecutivo de Marga Prohens, como el programa Alquiler Seguro, no tienen el éxito garantizado, porque en la crisis habitacional que viven las islas está claro que no hay ninguna solución milagrosa y todo parecen remiendos.

La falta de vivienda ha acelerado su efecto crónico en 2025 hasta el punto de convertirse en el principal problema de los residentes en Balears y ser capaz de trastocar la convivencia y los hábitos sociales. No se vislumbran vías de solución efectiva. En este año, miles de personas han protestado en manifestaciones por todo el archipiélago para hacer visible el malestar ciudadano ante una necesidad perentoria y los efectos contraproducentes que causa la masificación turística. Ya está claramente demostrado que la capacidad adquisitiva externa de vivienda desplaza a la población local, lo cual se transforma en un filtro social y territorial. Los extranjeros adquieren ya cuatro de cada diez casas que se venden en las islas, al tiempo que su incremento demográfico es de 15.000 residentes nuevos al año.

En estas condiciones, los precios se han disparado un 12% en el último semestre y Balears, con un incremento acumulado del 30,7% desde 2007, se ha convertido en el lugar de España que soporta los costes más desorbitados. Los jóvenes no pueden emanciparse, a lo sumo pueden aspirar a adquirir un piso de 17 metros cuadrados. Aprovechando las vacaciones de Navidad, diversos investigadores de Balears residentes en el extranjero no han tenido inconveniente en reconocer que no regresan a las islas a causa de los sueldos bajos y la vivienda inaccesible.

El Govern de Prohens llegó al Consolat de Mar con la promesa de menos intervencionismo con respecto a su predecesor de Francina Armengol, más agilización administrativa y una mayor colaboración público-privada. Ha topado con la necesidad de planificación a largo plazo y de estabilidad normativa, factores apremiados por una urgencia social que no entiende la lentitud institucional instalada. El malestar generado es el principal desafío que tiene el Ejecutivo autonómico.