El robo selectivo de la Navidad

A lo largo de la vida me han robado varias veces en el coche. Es más o menos normal. El más doloroso fue hace muchos años, cuando me levantaron del asiento trasero del Renault 4 la guitarra acústica que me había comprado con mi primer sueldo íntegro. Pero en los últimos días he sufrido el más surrealista. Hace una semana me entregaron el mismo día la cesta de Navidad de es Diari y la de Radio Ibiza SER, medio con el que colaboro desde hace años. Les llamo cestas por romanticismo, pero en realidad eran dos cajas de cartón rellenas de viandas y buenas intenciones.

Las guardé en el maletero y, como manda el manual de despiste navideño, se me olvidó que estaban allí hasta el día siguiente. En ese tiempo el coche solo estuvo en el aparcamiento del Diario, en el de los Multicines (donde vi una película horrible) y en el disuasorio de mi barrio de Sant Antoni.

Más de 24 horas después me acordé de las cestas/cajas, las saqué del maletero y me las llevé a casa. Y al ir a guardar el contenido llegó la sorpresa. En cada una de ellas solo había una botella de vino y un paquete de picos.

Alguien puede pensar que me las habían dado medio vacías, pero no, porque antes de cargarlas había comprobado el percal y allí estaba todo el colesterol intacto.

Es decir, en esas horas alguien abrió el maletero, miró el contenido de las cajas y robó sus delicias. He dicho al principio que era un robo surrealista porque el ladrón se tomó el suficiente tiempo como para husmear y seleccionar el botín, pero, sobre todo, porque se llevó los embutidos, quesos y dulces y dejó el vino y el pan.

¿Acaso era un chorizo exalcohólico o un enófobo militante y además celíaco? ¿Fue por una cuestión logística que le impedía cargar con las botellas? ¿Fue sorprendido con las manos en la masa de sobres de jamón y huyó precipitadamente con cuñas de queso en los bolsillos y turrones en la cintura?

En cualquier caso, querido caco, si fue por hambre, que te aprovechen los ibéricos y que tengas un muy feliz 2026.