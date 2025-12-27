Opinión
Negríssim carbó per l’alcalde Martínez
A l’alcalde de Palma, un tal Martínez, puc desitjar-li de tot cor i amb vehemència un tristíssim, dolorós, gairebé anguniós regal d’aquells mítics reis de l’Orient que d’aquí dos dies arribaran a les nostres costes. Carbó dur i punyent, de primera qualitat i superior categoria. A Martínez, i perquè li ha sortit de l’entrecuix, ha tallat els bellaombres nascuts i gloriosament evolucionats a la palmesana plaça Llorenç Villalonga, personatge vital que l’alcalde Martínez ignora absolutament. L’alcalde Martínez presumptament és analfabet. L’escriptor i periodista mallorquí Sebastià Alzamora a les planes del rotatiu Ara Balears recull, i recull molt bé, la notícia. «Amb nocturnitat, quan encara ni clarejava, l’Ajuntament de Palma va enviar dijous passat una brigada d’operaris a la plaça Llorenç Villalonga, al barri de la Calatrava i els va fer tallar els 18 exemplars de bellaombra que havia allà. Els arbres havien estat el motiu d’una controvèrsia entre el Consistori i els veïns del barri, que amb bon criteri volien mantenir els arbres al seu lloc, per motius evidents; formaven part de la fesomia de la plaça i del barri, proporcionaven -com fan sempre els arbres als entorns urbans- múltiples beneficis a la comunitat, des de la regeneració de l’aire fins l’embelliment estètic...». Patrimoni, bell patrimoni, i que l’inculte, una mica salvatge alcalde, parent a no dubtar del seu homòleg de Badalona, Garcia Albiol, recolzat per una mena de regidors populars i sense el més mínim sentit de la dignitat i de l’estètica ordenà el sacrilegi. La dreta, la dreta palmesana vull dir, és així i mai perfectament tot el contrari. La motoserra, homenatge encobert a Milei president d’Argentina, va fer la seva feina; destrucció i mort de la natura. D’altra banda, el Jutjat Contenció Administratiu número 4 de Palma autoritzà l’assesinat. Una vegada més, els jutges a primeríssima plana de l’actualitat. Tallades les bellesombres la plaça es podrà reformar i satisfer els interessos especulatius, brutals d’hotelers i restauradors que volen fer d’aquest un espai a la seva mida. Transformar Ciutat en una franquícia. Una proposta; canviar el nom de la plaça, per exemple Massimo Dutti Square. I a cobrar els interessos del negoci. A Vila, més o manco, ha passat el mateix. Quan la ciutat d’Eivissa als inicis dels 70 -mediocres regidors al servei del poderosos de l’època- evolucionà en deriva i cap a la merda. Després, amb els primers ajuntaments democràtics, s’intentà reconstruir la desgràcia. Tard? Bé, encara som a temps. L’alcalde Triguero té la paraula. Amen.
