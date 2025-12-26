Mi única petición a los Reyes Magos

Siempre tengo varios audios pendientes de escuchar en mi teléfono móvil. A veces voy por la calle y me acuerdo de ellos. Y como suelo llevar los auriculares puestos, nada tan fácil como buscar el chat correspondiente y darle al play. Pero no me da la gana. Sería como darle una pequeña victoria a esos desalmados que han decidido agredirme con semejantes ataques sonoros. Audios. Pero qué se habrá pensado, ¿que no tengo otra cosa que hacer que emplear mi valioso tiempo para escuchar sus desvaríos?

Ni que sean de diez segundos. ¿Poco tiempo? En menos de eso la palmas si te caes de un puente. O, por buscar el reverso positivo, Usain Bolt te bate el récord mundial más famoso del atletismo. Así que no hablemos de los de 30 segundos, ni mucho menos de todos esos audios que superan la unidad. Alocuciones de uno, dos, tres minutos. Y atrocidades todavía mayores. Lees la duración en la pantalla y te dan ganas de llamar a un tribunal de derechos humanos. Que lo detengan. Que lo juzguen. Que lo encierren e incluso le azoten las cuerdas vocales, si hace falta. Lo que haga falta para que jamás vuelva a tener la tentación de cometer semejante monstruosidad.

Vivimos en un mundo donde ya solo unos pocos elegidos son capaces de ver películas largas, donde el concepto de álbum musical es una cadáver tirado a la fosa por el single, donde nuestra atención es una mariposa aturdida, revoloteando desnortada entre la marabunta de estímulos que pelean a brazo partido por seducirla, aunque solo sea durante un instante. La cópula de los mosquitos dura menos de dos segundos. Y el resultado es el mismo.

Que un fulano, por muy amigo o familiar que sea, se crea con derecho a la atención absoluta y en diferido que demanda un audio es un misil en la enclenque línea de flotación que esta sociedad permite conservar a nuestra mentes extenuadas. Así que mi carta a los Reyes Magos solo tiene una petición: señores barbudos de Oriente, arramblen en las oficinas de WhatsApp y destrocen su departamento de audios o como demonios se llame. Llevo todo el año portándome genial solo para eso.