De niño, rara vez veía a alguien tatuado. Ni siquiera cuando los bañistas exhibían sus cuerpos −poco serranos, la verdad− en las playas durante el verano. La única tinta en contacto con la piel era la de las páginas de deportes de los periódicos que leían algunos padres de familia, sentados en sus hamacas. Mientras, sus hijos pequeños chapoteaban en la orilla, libres de toda atadura, salvo el proverbial ‘corte de digestión’, el gran monstruo invisible que, por aquel entonces, fastidiaba los veranos a los niños.

Por tanto, los tatuajes eran casi pura ficción. Por más que observaras en la arena hectáreas enteras de piel ajena, no encontrabas más que pecas y lunares. Eran años de pertinaz −y feliz− sequía de tinta sobre la epidermis, poco dada en aquella época a experimentos gráficos de dudoso gusto; el tatuaje era extremadamente marginal. Solo unos pocos se atrevían: marineros, exconvictos, soldados de fortuna, obreros portuarios, bohemios y artistas contraculturales. Los dibujos en los cuerpos de estos últimos no eran sino símbolo de rebeldía.

De los escasos tatuajes que vería, años después, de joven, hubo uno que se me quedó grabado. Trabajaba entonces en un bingo próximo al puerto de Valencia. De entre su habitual feligresía ludópata, había un estibador portuario que, una vez terminada su jornada, acudía puntual a probar suerte. Pero el caso es que yo, que dejaba translucir en la mirada mi burla respecto a los juegos de azar en general, nunca se la propiciaba a la hora de venderle los cartones. Así que el pobre hombre pensaba que se los gafaba todos.

Una noche, que había bebido y jugado más de la cuenta, explotó ante mis propias narices −que, por cierto, quiso romper allí mismo−, tarea a la que se entregó en cuerpo y alma. Profiriendo todo tipo de improperios, saltó de la silla hecho un basilisco, presto a asestarme un puñetazo. Por suerte, me lo vi venir y aparté la cara. Su puño apenas me rozó. Fue entonces cuando reparé por primera vez en su tatuaje del brazo, de tan cerca que lo tuve. La imagen se me apareció como un fogonazo, congelándose en mi mente para siempre. El dibujo en cuestión aspiraba a ser el rostro angelical de una Virgen María cualquiera, pero, en realidad, por manifiesta impericia del tatuador, parecía más bien el de la mismísima Gorgona. Y, por si fuera poco, ¡bizca! Me asustó más el tatuaje de marras que el puño de mi atacante.

No me faltarían ocasiones para volver a tener otros bien cerca. Mas eso ocurriría muchos años después, cuando, de golpe y porrazo, empezaron a estilarse entre los jóvenes, quién lo iba a decir. No hay nada más tonto que una película de ciencia ficción retratando un hipotético futuro. Es un género que nunca acierta en sus vaticinios. En las que yo vi de joven no aparecieron jamás ni los móviles ni los tatuajes.

El ser humano comenzó a tatuarse desde épocas tempranas. Parece ser que las paredes de las cuevas no le bastaban. Requirió también de su propia −y sufrida− piel como soporte expositivo de sus crecientes destrezas gráficas. Con el correr desbocado del tiempo, los motivos que le impulsaban a ello se multiplicaron. Era una forma de expresar sentimientos, emociones, creencias y supersticiones. De los tatuajes se hacía uso de toda clase: espiritual, curativo, profiláctico y hasta de reconocimiento de estatus sociales determinados. También presentaban una vertiente sexual, como simples reclamos. Asimismo, podían figurar, en el polo opuesto, como instrumentos de guerra, toda vez que había algunos diseñados para atemorizar al enemigo. (Varios de los que veo hoy día en las playas de la isla me causan el mismo efecto: ¡echo a correr despavorido!).

En la actualidad, el tatuaje obedece a un motivo mucho más sencillo: porque está de moda, así de simple. Se ha convertido en un producto más de consumo, en un modo de expresión acorde con los gustos estéticos de una parte sustancial de la población. Esta predilección masiva por él −algo impensable hasta hace poco en Occidente− ha venido, sobre todo, de la mano de personas tatuadas de amplísima repercusión mediática: actores, cantantes, influencers, futbolistas, culturistas y luchadores de artes marciales mixtas, entre otros. Su ejemplo, difundido hasta la saciedad en las redes sociales, ha sido determinante. Este tipo de élites estéticas del presente, que sirven de modelo a toda la tropa que viene detrás, son una facción sustancial de los llamados «famosos», el título máximo de la nobleza de hoy.

Las playas en boga, como las de Ibiza, se convierten cada verano en una especie de pasarela improvisada de jóvenes tatuados, cuyas anatomías, por muy esbeltas, pulidas o musculosas que sean, no parecen reafirmarse si no cuentan con la rúbrica en tinta del correspondiente dibujo. Solo así consolidan el mapa de su ‘yo’.

Hay tatuadores con mucho oficio que poseen, además, talento creativo. Nadie puede negar su mérito artístico, tanto si su estilo es figurativo, abstracto o esquemático, o bien tiene un significado naturalista o simbólico. Pero da que pensar que, para que pueda materializarse, haya personas dispuestas a prestar sus cuerpos. No olvidemos que todo tatuaje conlleva siempre una lesión.