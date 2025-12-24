Cualquier tiempo pasado fue mejor

¡Interesante y hermoso artículo el de Xescu Prats, ‘La Sal de la Tierra’! Con una mirada, a mi juicio, llena de nostalgia, recuerda los días en que las salinas eran la principal industria económica de la isla, contribuyendo a que las familias ibicencas pudieran llegar a fin de mes. Es curioso cómo los seres humanos solemos idealizar el pasado, ¿verdad? Todo parecía ser mejor en aquellos tiempos, de la alpargata y la miseria, en los que la dura vida de los ibicencos era pura supervivencia, huérfana de oportunidades y progreso y carente de la cultura y educación con la que poder salir de la pobreza. Quizá si pudiéramos entrevistar a los hombres de antaño que trabajaban en las salinas, cambiaríamos nuestra perspectiva. A lo mejor descubríamos que su día a día no era tan idílico: trabajo duro de sol a sol, precario y mal remunerado, con el que seguían sumidos en la pobreza e intentaban sacar a delante, a duras penas, a sus familias. Pero bueno, eso es parte del encanto de recordar tiempos pasados. Siempre podemos volver a aquello, si el turismo no nos gusta, o como dirían ahora, ‘no nos renta’, ¿verdad?

En su artículo, Prats también menciona el cambio climático y cómo habría afectado a la producción de sal. En su versión, si dependiéramos de la «sal de la tierra» actualmente, estaríamos sumidos en una gran crisis. Y sin embargo, el autor reconoce que, hoy en día, la sal de la tierra, en lugar de salir de los estanques de Ses Salines, proviene del turismo. Del que algunos reniegan, pero que parece haber sido la causa del progreso y la riqueza social, liberándonos de la pobreza y el analfabetismo de antaño. Asimismo, hace un ingenioso paralelismo con el caso de la salinera, al señalar la existencia de una crisis del sector turístico a pesar de las cifras que maneja la patronal hotelera, basadas en encuestas de ocupación, a mi juicio, poco fiables e imprecisas, que no arrojan datos económicos reales acerca de las rentabilidades de la temporada. Es posible que con ese paralelismo, su autor nos quiera advertir, proféticamente, de que toca un cambio de ciclo y de paradigma en el turismo para no terminar como ha acabado la industria salinera, sumida en el olvido y la irrelevancia más absoluta. En esta cuestión, no discrepo del todo, porque quizá no sean suficientes los esfuerzos titánicos que estamos llevando a cabo en el sector para alcanzar la sostenibilidad social, económica y medioambiental que necesitamos y puede que sea ya hora de poner un pie en el acelerador con más valentía e ingenio.

Lo que me parece curioso es cómo el escritor coincide en su artículo en achacar (como otros hacen) el éxito de la oferta hotelera reglada a las sanciones e inspecciones del Consell contra las viviendas turísticas ilegales. Con lo que los turistas (pobrecillos), tal como señala Prats, se han visto obligados a volver a alojarse en los hoteles. Vaya por dónde. Por lo visto, nada tienen que ver en la ecuación (en ese éxito), los propios esfuerzos y méritos de los hoteleros, amén de las costosas inversiones que hemos llevado a cabo en el sector. Pero lo que es aún más sorprendente e insólito es que este hecho, la lucha contra oferta ilegal (que es responsabilidad intrínseca de los poderes públicos que han de velar por el imperio de la ley) sea visto, por parte de Prats, con cierto recelo, casi como un pecado, por el simple hecho de que beneficia (mira por dónde) a la oferta legal. Pues, con los debidos respetos y desde el aprecio, vaya argumento de peso, para rendirnos a sus razonamientos, cuando la obligación natural de los poderes públicos es velar porque rija el imperio de la ley, que garantiza la paz social a través del respeto a las leyes por parte de todos los ciudadanos, sin excepción. De lo contrario, no seríamos un estado de derecho y estaríamos sumidos en el caos y la ilegalidad (que consume y destruye toda sociedad) dando alas y premiando a aquellos que operan al margen de la ley. Lo que (estoy segura) está fuera de los esquemas y parámetros éticos del autor de ‘La Sal de la Tierra’.

Prats, desde su visión como espectador externo de la industria turística, y a su vez, como ibicenco legitimado para opinar, nos dibuja un panorama que no está lejos de la realidad, pero que merece la pena matizar desde la visión de quién está dentro del sector. Todo ello para hacerse una composición de lugar más nítida, completa y honesta de la situación. Y en este sentido, considero que ha olvidado tener en cuenta las bondades del turismo, el extraordinario progreso que ha supuesto para nuestra isla, a la que, en sus comienzos, sacó de la miseria, la incultura y el subdesarrollo en los que se hallaba sumida. Aun así, como en todo avance económico, es justo reconocer que no todo es positivo y que también existen efectos colaterales o secundarios no tan beneficiosos. De modo que, como un simple medicamento que te recetan para sanar o tratar una dolencia, no está exento de sus puntos negativos. Sin embargo, no dudamos en tomárnoslo porque sus consecuencias positivas superan con creces a los perjuicios que pueda generar. En cualquier caso, conviene afinar bien el tiro y discernir con precisión qué efectos pueden atribuirse realmente a ese ‘medicamento’, el turismo, y cuáles no.

En este orden de cosas, como hotelera, quiero recalcar que el problema de la escasez de vivienda en la isla, a diferencia de lo que parece defender Prats en su artículo, y de cuya opinión discrepo con respeto, no lo hemos generado los empresarios del sector que seguimos las normas y somos la oferta legal y reglada que paga religiosamente sus impuestos y genera riqueza que se revierte a la sociedad en su conjunto. Lo cierto es que, la raíz del problema se encuentra no solo en el intrusismo y la falta de seguridad jurídica para los propietarios de viviendas residenciales, sino en una deficiente gestión de un excesivo y desproporcionado crecimiento demográfico en un espacio de tiempo muy corto. Porque el problema de la vivienda no solo compete a los hoteleros, sino a toda la sociedad en su conjunto: administraciones públicas, ciudadanos y sector privado. Y ello es así, ya que nos afecta a todos y todos somos responsables de su solución, sin ponernos de perfil. Se requieren hoy en día voces críticas como la de Prats, pero que vayan más allá y lejos de señalar, sin conocimiento certero de causa, a presuntos culpables y demonizarlos, aspiren a aportar soluciones constructivas que no nos lleven, irremediablemente, de vuelta a la época de la alpargata y la miseria, donde en Ibiza abundaban la pobreza, el analfabetismo y la falta de oportunidades.

«El verdadero reto no es mirar atrás, sino tener el coraje de construir un futuro donde todos podamos prosperar, sin que la historia se repita como una condena» (Nelson Mandela).