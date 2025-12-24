¿Quién es el responsable de la pujanza de Vox?

Extremadura les importa un pito. Es solo el primer campo de batalla de una nueva lucha por el poder en España, mejor dicho por el poder que se administra desde Madrid, que es mucho pero no es todo. El PP se ha aproximado por primera vez en su historia la mayoría absoluta en Extremadura, un feudo socialista en el que las dos veces que hasta ahora habían gobernado los populares, lo habían hecho sin una victoria clara. Este resultado lo ha conseguido María Guardiola, presidenta desde 2023 con los votos de Vox, pero que es la antagonista virtual de la presidenta madrileña. Allí donde Díaz Ayuso hace suyo el discurso de Vox, Guardiola lo confronta y, como se vio la noche electoral, cara a cara contra Santiago Abascal, quien no se ha topado con el siempre calculador Feijóo en el cuadrilátero extremeño. En lugar de ver esta realidad histórica, el potaje madrileño coincide este lunes en señalar a Guardiola como la responsable de lo acontecido. Los voceros de la Moncloa se apresuran a señalar que el adelanto electoral ha «engordado» a Vox, mientras que en la trinchera contraria conceden la victoria de la noche a los de Abascal. Hay una realidad alternativa: Guardiola ha tenido y tiene un coraje contra Vox que no ha tenido nadie más en España. Nadie se acuerda que estas son las primeras elecciones en la España bipartidista desde que Pedro Sánchez levantara el muro contra el PP y Vox tras las elecciones generales de 2023. Cataluña y el País Vasco no cuentan en esa pugna por su peculiar mapa electoral. Y el muro ha resultado ser una alfombra roja. El negocio del potaje está en la polarización, en la confrontación. Y por esa grieta se han colado en la última década tres partidos sin estructura territorial: Podemos, alimentado por la trinchera de la derecha para debilitar al PSOE; Ciudadanos, alimentado por algún banquero metido a politólogo para sustituir al PP; y Vox, alimentado simultáneamente por unos y por otros para destruirse mutuamente. Cierto que los de Abascal además cabalgan a lomos de la ola internacional trumpista, por eso crecen lo que crecen. Por la suma de ambos factores. A nadie se le ocurre destacar que en Extremadura la gente con sentido común sumó este domingo 47 diputados, 14 por encima de la mayoría absoluta. La democracia liberal está muy viva, pero los vividores de la polarización necesitan hacer ver lo contrario.