Hace unos días pensaba que el año se acaba y me preguntaba qué había disfrutado más en materia de libros, películas, series y documentales. Entonces me di cuenta, con mucha alegría, de que casi todo era español, cosecha propia y de que iba quedando atrás aquella vieja creencia de que éramos malos haciendo cine o de que la gente joven no lee y, por tanto, la literatura está condenada a desaparecer.

De ahí nació esta pequeña lista cultureta de favoritos 2025, que paso a compartir con vosotros.

Empiezo con dos novelas y una biografía; las tres son cortitas en páginas y largas en contenido.

‘Canto yo y la montaña baila’ es una novela de Irene Solà, una autora joven que sorprende por la madurez que demuestra en este libro, escrito con una prosa poética que se lee de un tirón y se disfruta enormemente. Conecta naturaleza, voces y emociones con una sensibilidad y originalidad poco comunes.

‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral. Aborda el maltrato psicológico, ese que no deja huellas visibles, pero destruye lentamente por dentro como una gota de ácido persistente que envenena todo. Se lee como un thriller absorbente y muestra paso a paso el modus operandi del maltratador, que conviene detectar a tiempo antes de que su tela de araña nos inmovilice.

‘Evocacions. Dies feliços a la Mola’, ahora también en castellano, es una autobiografía de la ibicenca Neus Riera Balanzat. La autora escribió este libro con el propósito de que sus nietos conocieran cómo eran Ibiza y Formentera en su juventud. Pero lo que más impresiona es su relato de lucha por la libertad y la felicidad en un entorno y época poco propicios: una familia conservadora que, con el tiempo, acabó apoyando a su hija hippie, con ideas muy avanzadas para su tiempo.

Y ahora, la no ficción. ‘El ascenso de China. Una mirada a la otra gran potencia’, de Rafael Dezcallar, embajador de España en ese país entre 2019 y 2024, explica de forma amena y clara el vertiginoso cambio de una nación que, recuerdo de mi niñez, parecía tan necesitada que las monjas nos daban huchas con forma de cabeza de chinito para recaudar algunas pesetas y enviarlas allí.

Hoy China no solo ha logrado acabar con el hambre, sino que, con su particular fórmula comunista-capitalista —en la que ni la democracia ni el individuo importan frente al bien colectivo—, se perfila como candidata a convertirse en la primera potencia mundial, relegando a Estados Unidos al papel de ‘la otra’ potencia.

Destaco también ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, de Javier Cercas. La obra relata el viaje del papa Francisco a Mongolia y se adentra en las interioridades del Vaticano y de la Iglesia católica, el organismo vivo más longevo de la historia —valga el símil—, dotado de un instinto de supervivencia extraordinario que ayuda a comprender muchos de sus comportamientos.

Paso de la espiritualidad de la Iglesia al materialismo del capital, aunque muchas veces vayan de la mano, con ‘La psicología del dinero’, de Morgan Housel: un libro útil con enseñanzas prácticas sobre cómo relacionarnos con este protagonista casi absoluto de un mundo tan cambiante e imprevisible.

¿Y qué pasa con las pelis, documentales y series? Pues que se me acabó el espacio. Seguiremos otro día, si queréis.