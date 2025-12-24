La clave está en no esperar demasiado

No esperar demasiado. Solo lo justo, aquello que sabes que puede suceder o que de hecho es lo único que sabes, con certeza, que sucederá... si no pasa nada excepcional. En esencia, aplicar para los deseos del año que viene aquello que anhelas de manera subconsciente antes de dormir: volver a despertar, y cuando despiertas: poder encapsularte de nuevo bajo el edredón para ajustar cuentas con Morfeo.

Así de simple. Sobre todo después del anual jarro de agua fría de la Lotería de Navidad y de las comidas y cenas navideñas con familia y amigos. Eso que sí apetece, que sí anhelas y que sí, por fortuna, sabes que se repetirán... si no sucede nada absolutamente desgarrador. Que de eso nadie está a salvo. El resto; el problema de la vivienda (¡cómo no iba a hablar de ello, my friends!), el deterioro del medio ambiente (aunque le duela a los negacionistas, qué cansinos) o la eterna saturación turística; puede esperar. Al menos hasta dentro de unos días, cuando 2026 asome la pezuña y nos entren esas irrefrenables ganas de saldar cuentas con el episodio pasado y con el que está por venir. Dos espacios temporales que nos hemos inventado y a los que llamamos años. Hasta ese punto llega la necesidad del sapiens de controlarlo todo.

Por todo ello creo que no es demasiado saludable tener unas expectativas demasiado elevadas. Con bajarlas a la condición de ‘realizables’ y ‘lógicas’ podemos darnos por satisfechos un año más. Porque con un canto en todos los piños ya se encargará de atizarnos la propia vida.

Los deberes que tenemos por delante son tan abrumadores como los que han afrontado decenas, cientos de generaciones anteriores. Pero se reducen en seguir vivos de la mejor manera posible. En centrarnos en nosotros y en nuestro entorno más cercano; porque del cambio climático, la saturación turística, el problema de la vivienda y el encarecimiento de la vida ya se encargan otros, por desgracia. No soy de felicitar demasiado las fiestas más allá del cumplimiento social. Pero qué carajos, un año es un año: ¡feliz Navidad!n