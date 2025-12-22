Opinión
Un Nadal descristianitzat
Qualsevol persona de la nostra part del món ha tengut, al llarg de la seua vida, diferents tipus de contacte amb el cristianisme. No es pot entendre la construcció d’Europa, la cultura judeocristiana ni la Història (recent i passada) deixant completament de banda qualsevol referència a la religió cristiana. Cosa que no vol dir que hom no hi pugui tenir diferents tipus de relacions al llarg de la pròpia vida (o en una etapa determinada). La gran filòsofa Edith Stein (santa Beneta Teresa) va passar pel judaisme, després per una fase d’agnòstica, i finalment es va fer catòlica. Qui més qui menys, els de la meua generació tenim una formació que, independentment de quines siguin les nostres creences actuals, té a veure amb la moral cristiana.
Particularment, m’ha interessat molt la situació dels cristians a diferents llocs del planeta on són perseguits, i he mirat de fer coses per batallar contra aquesta persecució. Els vaig tenir en compte, per exemple, en dos informes sobre la situació del Kurdistan (septentrional i meridional), o al Líban (per ells vaig posar una bandera libanesa al costat de l’estelada, en un despatx que ocupava), o a Palestina (on els cristians han estat un contingent no menyspreable de l’Autoritat Nacional Palestina; per cert, fan molt bon vi). Els cristians avui pateixen persecució en un grapat de països d’Àfrica, a molts llocs del Llevant i a una part no menyspreable de l’Orient (ma filla gran em va portar una Bíblia en xinès que va haver d’adquirir de contraban, com si fos heroïna, i que guard com un tresor).
A l’espai públic europeu, que ha de ser forçosament neutral des d’un punt de vista religiós, existeix una convivència estranya entre les diferents confessions religioses, amb un punt de precarietat i d’omissions que, si més no, criden l’atenció. I potser (me) la criden especialment quan som a les portes d’una de les dues grans celebracions del cristianisme: les festes de Nadal.
Escric això pensant en la substitució d’imatges que s’ha produït, en el nostre espai públic, durant aquestes darreres dècades. Així, avui, a qualsevol ciutat dels nostres països, podem trobar rens, banyes de ren, gorres d’elf, elfs, gnoms, i d’altra bestioleria diversa amb profusió més o manco variable, però cada vegada més difícil trobar-hi elements com una senzilla mula (molt més nostra que no els rens), un bou (també nostre, bon llaurador), o la tendra imatge d’un home, discretament en un segon pla, una dona i un nen en braços (símbol de la vida que (re)neix quan els dies es comencen a fer més llargs i lluminosos).
Zygmund Bauman i Bju Chul Han coincideixen en el fet que hem fet un bescanvi de religió, o que hi ha una nova religió que està colonitzant tot el planeta Terra: el consumisme. Les festes de Nadal han esdevingut les festes del consumisme més desenfrenat, més forassenyat, més estapirolat, més contundent i salvatge. Als grans establiments regentats per xinesos ja es pot trobar tot el merxandaising de Tots Sants (ui, perdó! Volia dir de Hàlogüin) al costat dels rens i companyia. Estic convençut que, a aquest pas, cada vegada hi haurà més gent que es tirarà al consum nadalenc sense saber res sobre els orígens de la festivitat (com ja passa amb tantes d’altres). Cosa que, si més no, ens parla de mancances culturals d’allò més evidents.
Trobaria especialment preocupant si, com suggereixen alguns, l’anul·lació de tota la imatgeria cristiana tengués a veure amb la (bona) convivència amb d’altres religions. La bona convivència passa, no fa falta dir-ho, per l’acceptació mútua, i aquesta acceptació mútua implica que ningú no es pot sentir molestat per elements propis de religions que no siguin la pròpia. Qui es pot molestar perquè, a la il·luminació pública, hi hagi imatges cristianes, o perquè es facin naixements amb tots els ets i uts allà on la gent vulgui?
En fi, em sembla que hauríem de treballar, si més no, per restituir els mínims de sentit comú, a l’hora de generar discurs públic (com celebrar les festivitats forma part del “relat”, que es diu ara per semblar que parlam d’alguna cosa més o manco profunda). I el sentit comú passa pel respecte, per l’afirmació sense problemes, pel reconeixement de l’altre, i, sobretot, pel coneixement. Sense conèixer no es pot estimar. I avui sembla que hi ha armada una batalla contra la Història que fa feredat. Deixem-ho aquí. Bon Nadal a tothom!n
