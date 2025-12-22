Cuento (de terror) de Navidad en Ibiza

Se acerca Nochebuena y Eivineezer Scrooge disfruta de su dinero y sus riquezas. Descansa tras un verano intenso, uno más, en el que no ha dejado de amasar su inmensa fortuna. Ha visto a los trabajadores desfallecer, viviendo como miserables a pesar de tener un sueldo y un horario de más de 40 horas. Ha ignorado que los miles de turistas que visitan la isla la dejaban más seca (literalmente). Y que los lugareños apenas podían permitirse salir a comer o cenar fuera con los precios disparados.

Ahí está él. O ellos. Porque Eivineezer Scrooge no es uno, son unos cuantos. Viendo cómo su montaña de euros crece y crece a costa de la isla. Pero se acerca Nochebuena y una noche le visita el espíritu de su abuelo. Con espardenyes, la piel agrietada por el sol y las manos llenas de callos. Le coge de la mano y le pasea por playas vírgenes, campos verdes, carreteras estrechas y casi desiertas. Llegan a la finca de su infancia y siente el olor a tierra, a naranja. El silencio sólo roto por los pájaros y el viento. Ve a su abuela, sacando el pan recién hecho del horno pegado a la casa.

El viaje no ha terminado. Un fameliar (feina o menjar!) le arrastra hasta el asentamiento en el que viven algunos de sus trabajadores. Tiendas de campaña con hornillos para calentarse la comida. Coches con baños portátiles en el maletero. Caravanas sin aire acondicionado. Siguen a uno de ellos. Le ven duchándose con unas garrafas de agua fría que han sacado de un pozo y cenando un bocadillo frío antes de tumbarse en el asiento de atrás del coche para dormir.

Lo peor está aún por venir. Un espíritu con los ojos fuera de las órbitas, la mandíbula desencajada y medio sordo tras toda una vida de discoteca en discoteca que le pasea por la Ibiza del futuro: playas privadas, ni un poco de bosque queda, campamentos para trabajadores, la isla cubierta de pisos de lujo que se ocupan sólo en verano y con piscinas porque el mar, sin posidonia y cubierto de yates, ya no es transparente ni cristalino...

Si esto fuera un cuento de Dickens, todos los Eivineezer Scrooge de la isla despertarían el día 24 asustados y dispuestos a hacer algo para cambiar el destino de la isla. Pero, mucho me temo, esto no es un cuento de Dickens.