La antilotería de Navidad

A los pitiusos todos los años nos toca el gordo, pero a la inversa. Mientras los niños de San Ildefonso cantaban los premios de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid, los isleños desayunábamos hojeando el Diario de Ibiza, que abría con la noticia de que la hipoteca media en las Pitiusas ya supera los 435.000 euros, 162.000 más que en Mallorca y 300.000 más que en Menorca.

A pesar de estos precios disparatados e imposibles para las familias trabajadoras, las operaciones se han disparado un 52%. La razón parece evidente: las familias locales prefieren endeudarse hasta más allá de sus posibilidades y pasarse la vida atadas al lastre hipotecario, a cambio de hacerse con una propiedad. Es la única manera de no vivir en la permanente incertidumbre del mercado del alquiler, donde te clavan sistemáticamente y, una vez consigues casa, te someten a subidas disparatadas de precio hasta que te echan y sustituyen por el siguiente incauto.

El dato de las hipotecas medias es extraordinariamente grave y refleja hasta qué punto nuestro problema es mucho peor que en otras latitudes. Que en Ibiza la hipoteca media sea 162.000 euros más cara que en Mallorca y el triple que en Menorca, dos islas donde su sociedad también se ha quejado insistentemente sobre la carestía del mercado inmobiliario, demuestra hasta qué punto resulta desesperada nuestra situación.

También les lleva cinco años tocando el gordo a la inversa a los afectados de los Don Pepe, que viven en una incertidumbre permanente, pagando hipoteca muchos de ellos y teniendo que afrontar además un alquiler en esta isla imposible. Aunque reciban alguna ayuda, nada puede compensarles el sufrimiento de una situación tan dantesca, que parece que ahora les conduce de nuevo al punto de partida.

Un informe recién presentado establece, en contra de lo expresado por los técnicos municipales, y tal y como venían defendiendo los propios vecinos, que el edificio es perfectamente reparable y que, por tanto, una vez se solucionen los problemas del inmueble, los desalojados podrán regresar a sus hogares. Aunque aún les quede un rosario de papeleos y gestiones, cabe esperar que todos estos trámites se realicen con la debida celeridad y que, en compensación por tanto sufrimiento, el Ayuntamiento y las otras administraciones involucradas proporcionen a su expediente la máxima urgencia. Otro día habrá que hablar acerca de cómo pueden producirse estas discrepancias tan insólitas entre los arquitectos autores de este último informe y los técnicos municipales, cuyas decisiones y valoraciones derivaron en una declaración de ruina del inmueble, cuando, según deducimos ahora, no sólo no era necesaria sino además suponía una terrible injusticia. ¿El daño que se ha infligido a los propietarios será compensado de alguna manera?

A los ibicencos tiene que dejar de tocarnos este gordo a la inversa. Nos merecemos vivir en paz y tener acceso a un hogar digno por un precio que podamos pagar y no nos conduzca irremediablemente a la miseria. Sobre las infraviviendas ibicencas, con chabolas dispersas por los arrabales de la ciudad y en los bosques, ya han corrido ríos de tinta. Aun así, hay que seguir insistiendo porque nuestros políticos no conceden al problema de la falta de vivienda la gravedad que merece y, por tanto, no lo tratan con la urgencia y la contundencia debidas.

Se proyecta cierta cantidad de vivienda pública, que resolverá la cuestión en un porcentaje ínfimo y dentro de muchos años, en una isla ya saturada de hormigón y sin agua. También decíamos hace algunos días que se conceden ayudas al alquiler que a los ibicencos no les llegan porque el precio más económico que pueden encontrar en la isla supera el tope máximo al que pueden optar los beneficiarios.

Sin embargo, la posibilidad de topar los precios tanto en el mercado de compra-venta de vivienda como en el de alquiler se ignora sistemáticamente. Tampoco se realizan modificaciones administrativas o jurídicas suficientes para que los propietarios tengan mayor seguridad y se animen a poner en el mercado el 20% de casas vacías que tenemos en nuestra tierra. Y aún peor, no paramos de escuchar a las distintas autoridades pasarse la pelota de unas a otras.

Ibiza es una jungla especulativa a la que acuden fondos de inversión y buitres de todas partes a por su tajada, mientras los ibicencos salimos permanentemente trasquilados. Una cosa es que en nuestro país se viva una situación de libre mercado y otra que las administraciones no hagan ajustes cuando los mercados enloquecen y atropellan al ciudadano.

Tienen que producirse cambios sustanciales desde el ámbito de lo público y deben ocurrir ya mismo. Esta indolencia política no resulta comprensible ni tolerable. Esperemos que en 2026 se produzca algún avance significativo porque la bola no para de crecer y cada día que pasa Ibiza le pertenece menos a los ibicencos.