Sobre adicciones

Además de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción durante este mes de diciembre, también se celebra a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de muchos otros rincones de América Latina. Esta fiesta fue celebrada de la misma manera en el Vaticano. Una celebración presidida por el Papa León que dirigió un mensaje a los jóvenes: «Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección. (…) Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido».

Sería un buen deseo para este año que va llegando a su fin y para empezar de una manera diferente el nuevo año que se acerca. Un sueño de Navidad. En la parroquia de Santa Cruz desde hace tiempo se reúne un grupo de Al-Anon, un grupo para acompañar a familiares de personas que tienen problemas de alcoholemia. Desde hace poco se reúnen también, tres días por semana, un nuevo grupo de Alcohólicos Anónimos. Y esta semana se ha puesto en contacto con nosotros un grupo de Narcóticos Anónimos para poder realizar, en las dependencias de la parroquia, sus reuniones en las que quieren ayudar a aquellas personas que han sido y son víctimas de las adicciones.

En un mundo tan fragmentado, tan débil, con tanta falta de valores, los jóvenes y los no tan jóvenes se ven cada vez más abocados a recurrir a la violencia y a las drogas como único camino de salida. Y estas, muy lejos de solucionarles el problema, les abren una puerta al laberinto del que son incapaces de salir por si solos, ya que les aparta cada vez más de la realidad.

Todos necesitamos ayuda, unos más que otros, todos necesitamos la fuerza que, viene de Jesús que nace en Belén, para estar más cerca de los pobres, de los indefensos y de los más necesitados.

Finalizaba el Papa su discurso en la fiesta de la Virgen de Guadalupe interpelando a los que más pueden hacer para erradicar estas lacras: «Instruye a sus gobernantes en su deber de custodiar la dignidad de cada persona en todas las fases de su vida. Haz de esos pueblos, hijos tuyos, lugares donde cada persona pueda sentirse bienvenida».