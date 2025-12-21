Una gineta o un gato disfrazado de gineta

Hace unos días caminando ya de noche por el Camí de sa Casilla de Sant Antoni me sorprendió un ruido en la cuneta. Enfoqué con la linterna que suelo llevar a mano por si me cruzo con algún vehículo y pude verla claramente. Una gineta saltó del haz de luz por encima de un muro para perderse en la oscuridad en décimas de segundo. Estaba solo a unos metros y me acerqué corriendo, pero había desaparecido.

Fue un momento de felicidad instantáneo y me pasé el resto del paseo con una sonrisa de oreja a oreja y dándole vueltas. Las ginetas no son precisamente fáciles de ver. De hecho, en mi larga trayectoria excursionista y montañera nunca me había cruzado con ninguna, ya que son bichos desconfiados y de hábitos nocturnos (y bien que hacen). Así que, al llegar a casa comuniqué la buena nueva a algunos amigos, que no entendieron muy bien tanto entusiasmo, vía mensajes de móvil.

Luego pensé que me habría confundido. En los caminos de Sant Antoni y Benimussa he visto cantidad de erizos y conejos, muchos aplastados en la carretera de cuando salen por la noche a recoger un poco de calor del asfalto. También culebras y, sobre todo, un montón de gatos asilvestrados, en busca de ratones, musarañas, lagartijas, nidos o todo lo que puedan llevarse a las fauces, como señores de la pirámide trófica.

¿Sería un gato y quise ver una gineta? Pero solo unos días después nos llegó a la redacción la foto de un vecino de Ibiza que había fotografiado a una gineta intentando beber de su piscina, quizás la misma que se dejó inmortalizar hace unos meses subida a un pino de Dalt Vila. Y ahora no tengo dudas ni quiero tenerlas. Era una gineta. Mi gineta.

Y si es solo una metáfora del amor por la naturaleza o una excusa para proporcionarme un chute de felicidad fácil, breve e intenso pues le doy gracias a mi imaginación calenturienta. Ahora paseo buscando ginetas con la linterna, o gatos disfrazados de gineta…n