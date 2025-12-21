El futuro del edificio Don Pepe se clarifica

El futuro de los afectados por el desalojo del bloque A de los Apartamentos Don Pepe parece que se va clarificando, después de cinco años de incertidumbre, angustia y cambios de las soluciones propuestas por las instituciones, derivados del giro político en el Ayuntamiento de Sant Josep y el Govern balear, que pasaron de estar gobernados por el PSOE a tener al frente al PP.

El mal estado del edificio, construido en 1964, forzó su desalojo entre el verano de 2020 y diciembre de 2021, y los vecinos se encontraron con que debían buscar un lugar alternativo donde vivir (algo muy difícil, por la falta de vivienda asequible en la isla) y, además, muchos tenían que seguir pagando las hipotecas de unos pisos declarados en ruina y que no se podían reformar debido a que están fuera de ordenación. Ahora, el Ayuntamiento se apoya en un nuevo informe que confirma la «viabilidad técnica de la rehabilitación integral» del bloque, cuya reforma valora en 3,7 millones. De esta forma, se abandona definitivamente la solución que negociaron el anterior Govern balear y el Consistorio, con el PSOE al frente, de reservar un solar en Can Raspalls para construir un edificio destinado a los afectados. El actual alcalde, Vicent Roig, del PP, siempre se ha mostrado partidario del arreglo del bloque.

Este último informe es una actualización del diagnóstico que hicieron un arquitecto y un aparejador en noviembre de 2020 y diciembre de 2021, en el que aseguraban que la construcción no corría ningún riesgo de colapso. También ahora consideran que es «estructuralmente recuperable». Fueron los servicios técnicos municipales los que emitieron un dictamen sobre la ruina del edificio, que el anterior equipo de gobierno progresista decidió por decreto porque con los informes técnicos y jurídicos municipales en la mano no tenía otra opción, si tenía que prevalecer la seguridad de las personas. Cabe preguntarse qué concluirán ahora esos mismos servicios municipales: ¿mantendrán sus conclusiones anteriores o avalarán la posibilidad de la reforma? Si las mantienen, su posición impediría la vía del arreglo que defiende el equipo de gobierno, cuyas decisiones han de estar sustentadas en el criterio técnico y jurídico de sus propios funcionarios. Y si ahora admiten la posibilidad de rehabilitar el edificio, entonces habrá que plantearse qué ha cambiado y por qué descartaron entonces la viabilidad de la restauración.

Los Apartamentos Don Pepe son un ejemplo más del urbanismo caótico que imperó durante décadas en Sant Josep, un endemoniado legado que a menudo es muy difícil de gestionar. En el archivo municipal no está la licencia del bloque A, pero sí la del bloque B, aunque la promotora solicitó en su día los dos permisos, uno para cada proyecto. Pero además, los dos están fuera de ordenación, porque se edificó más de lo permitido. Por tanto, aún quedan muchos detalles por precisar sobre qué procedimiento se utilizará para autorizar la rehabilitación de un edificio fuera de ordenación y cuya licencia no existe.

En total hay 50 pisos en el inmueble, cuyos propietarios deberán desembolsar una media de 74.000 euros para acometer la rehabilitación integral de un edificio que hoy por hoy es inhabitable y que está sometido a un deterioro progresivo, que será mayor cuanto más tiempo pase hasta que se acometan las obras, tal y como advierte el alcalde.

Por el momento, los afectados prefieren guardar silencio, pues llevan cinco años duros de sufrimiento y desengaños. El alcalde propone que retiren las demandas judiciales a cambio de concederles la licencia para rehabilitar el edificio, cuya declaración de ruina tendrá que revertirse. Sin duda, es una decisión que deben meditar bien. Arreglar el bloque es lo que los propietarios han querido desde un principio, y ahora resulta que les dicen que es posible, y que cuesta un millón de euros más que en 2021 debido al tiempo transcurrido, que ha agravado el deterioro. Es lógico que cunda entre ellos la indignación por cómo ha evolucionado la situación, que ha vuelto, prácticamente, al punto de partida.

Hay que esperar que ahora, de verdad, asistamos al principio del fin, pues los afectados se merecen que acabe la incertidumbre y que este asunto se resuelva de una vez.