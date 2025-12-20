Opinión
Toni Pomar diu que se’n va però no se’n va
Toni Pomar, un dels nostres fotògrafs més prestigiats, entre nosaltres tot un clàssic, diu sen va però no se’n va. En èpoques de jubilació, concretament ahir divendres tancà la botiga Print Art i reorganitza la seva vida sempre per camins i dreceres de l’art fotogràfic. A l’ombra i la estela d’altres fotògrafs encara que ell fou sense dubta el primer en traduir la tècnica de la fotografia per altres indrets de creativitat. Altres noms que també cal recordar i evocar, Carles Ribas, Joan Costa, Rafa Domínguez i Moisés Copa. O Buil Mairal , tal vegada el més veterà. Inevitables a l’hora de treballadors que aquí, a ‘Diario de Ibiza’ formaren part del rotatiu mencionat. Una època, uns anys de frenesí i transformació de la societat eivissenc que ells captaren en tot moment i circumstància. Ara en la vida de Toni Pomar a partir d’ara algunes coses canviaran per millorar i perfeccionà l’art de la fotografia. «Este establecimiento» -declarà a la periodista de ‘Es Diari’ Maite Alvite- « que es de mi propiedad, se cerrará, pero el negocio, como ninguno de mis hijos ha querido quedar con él, lo traspaso a Pepa Ribas, que lo reabrirá en enero como Ibifoto-Print Art en la calle Bisbe Huix, donde ya tiene su tienda de fotografía...». No tot però està perdut, altres professionals continuaran la tasca dels seus antecessors. De Toni Pomar tinc moltes sensacions i experiències a recordar i per sempre més. Amb ell vaig publicar el llibre de poemes ‘Ibiza as New York’, editat per xxx fou una forma audaç i agosarada a l’hora de transformar els paisatges urbans de Vila com si de la ciutat dels gratacels es tractés. Bellíssimes, intenses fotografies ‘novairokeses’ acompanyades d’uns texts que temps a venir espero i desitjo siguin també un clàssic de la vida cultural, quotidiana de les Pitiusas i altres univers a conquerir. Però tot això és el passat i probablement el futur El present, ‘triomf del present’, como diria el poeta Francesc Parcerises, en realitat és el que conta. Un present que contempla una fotografia, un art de la imatge aturada imprescindible a l’hora de tantes i tantes coses. Toni una forta abraçada. Ara ens toca, amb permís de Donald Trump, fer la segona part d’Ibiza as New York’. Aviat tindrem notícies.
