Media docena de hermanas, pase lo que pase

Mi compañero Guillermo Sáez publicó una magnífica columna que era una oda a sus hermanos y ahora yo no puedo escribir sobre otro tema porque no se me ocurre nada más importante. Tengo cinco hermanas, cada una de su padre y de su madre. Tal cual. Tres de la primera camada, dos de la segunda de mi padre y una de la segunda de mi madre. Un lío, sí. El caso es que somos seis, todas chicas a pesar de las distintas combinaciones de parejas, pues a veces la naturaleza es así de tozuda. Seis somos hermanas, pero tres no lo son entre sí. El típico galimatías de revista de pasatiempos. Somos incondicionales, nos queremos pase lo que pase, y eso que nos han pasado, a estas alturas, muchísimas cosas, algunas de categoría tsunami. Algunas tan horribles que querríamos borrarlas de nuestra cabeza, pero ahí estaban siempre las hermanas, para sujetarnos unas a otras como una red que no se romperá nunca: en la tristeza y en las alegrías; en la salud y en las enfermedades; con la poderosa fuerza que te dan las risas compartidas y la complicidad y lealtad absoluta de las personas que sabes que nunca te van a fallar. Y que te van a querer hagas lo que hagas, aunque te pongan verde, porque una cosa no quita la otra. La sinceridad entre hermanas hermanas es a veces como encajar un derechazo, como que te abran en canal, pero suele ser el golpe de menhir que necesitas para ver las cosas de otra manera. Y reaccionar. Lo saben todo de ti, y lo que no, lo intuyen, porque tienen rayos X. No las puedes engañar, y así, al final, consiguen que tampoco te engañes a ti misma.

Nos encanta juntarnos las seis en Madrid y alargar la sobremesa durante horas, comiendo palmeritas de chocolate y el flaó y las orelletes que llevo de Ibiza, mientras recordamos anécdotas descacharrantes, algunas en su día dramáticas pero luego convertidas en cómicas por obra y gracia de un sentido del humor a prueba de desastres. Mis hermanas son a cual más divertida, inteligentes, generosas, empáticas, valientes, brillantes; mujeres maravillosas, un auténtico tesoro para mí.

Los hermanos son tu propia memoria, te permiten recuperar incluso lo que has olvidado. Un disco duro que almacena vivencias y te las muestra en momentos clave, cuando tienes un agujero negro en el cerebro. Te ayudan a reencontrarte cuando te has perdido en el camino y no sabes ni quién eres ni qué te ha pasado ni cómo has llegado hasta ese túnel oscuro. Ali, Marta, Laura, María, Irene: qué suerte teneros, pase lo que pase.