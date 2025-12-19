Opinión
Migracions i benestar
Les migracions són un dels grans temes d’avui i de sempre. Néixer a un lloc o un altre és una loteria, però explica la major part del que passarà després. En el primer article del 2019 comentava el que era una novetat: “Entre els mesos d’agost i desembre del 2018 que acabam de tancar varen arribar a Ibiza almenys vuit petites embarcacions provinents d’Algèria i es varen detenir 62 persones”. Com ha canviat la història en només set anys! Segons les últimes dades que he trobat —Ministeri de l’Interior, 15 de desembre de 2025— entre el primer de gener i el 15 de desembre han arribat a les Illes Balears 7.295 persones en 400 embarcacions. I queden quinze dies per acabar de tancar l’any. No he trobat xifres oficials desglossades per illes, però segons diverses fonts, entorn de la meitat han arribat a Formentera i entre un 10 i un 20% a Ibiza.
En aquell article deia que Europa s’enfronta a un trilema en les seves polítiques comercials i migratòries respecte al desenvolupament d’Àfrica, el continent més pobre del món i veí d’Europa. Un trilema és un problema en el qual tres premisses no poden complir-se a la vegada. Les premisses eren: 1) afavorir el desenvolupament africà; 2) mantenir les fronteres europees tancades; 3) mantenir els mercats europeus tancats als béns i serveis africans. Això formalitzava la idea que es podria simplificar com “o importem melons africans o importem treballadors africans a cultivar melons, en condicions laborals lamentables, aquí”. El preu de no importar melons és la situació laboral i social de Torre Pacheco. I deix pel lector l’exercici de pensar en sectors alternatius als melons i en paisatges alternatius a Torre Pacheco.
Les pasteres són una catàstrofe humanitària, però no és quantitativament el que afecta al mercat de treball, al mercat de l’habitatge o al sistema educatiu. El gruix dels immigrants arriba pels aeroports i els ports de manera regular i no venen només d’Àfrica. Per això, avui vull proposar un altre trilema, però pensat des del punt de vista, l’experiència i les perspectives dels ciutadans europeus. En aquest trilema les premisses són: 1) fronteres obertes; 2) estat del benestar generós; 3) igualtat de drets.
Si es volen fronteres obertes i un estat del benestar generós, s’ha de sacrificar la igualtat de drets. Els immigrants poden entrar, però no poden tenir accés als subsidis o els serveis socials gratuïts fins després de molt temps. És el sistema d’alguns països del Golf Pèrsic o el model original dels treballadors convidats a Alemanya els anys 50 o 60 del segle passat, en el qual els treballadors espanyols, italians o grecs, no tenien drets polítics, tenien drets socials molt limitats i vivien en barracons de les empreses, segregats de la població alemanya.
Si es vol preservar l’estat del benestar amb igualtat de drets, aleshores no es pot deixar entrar a tothom sense control. El sacrifici han de ser les fronteres obertes. Cal una selecció rigorosa i límits quantitatius per garantir que el sistema sigui sostenible econòmicament i socialment. És un model que funciona fa molts anys al Canadà i a Austràlia i és el model desitjat per la majoria de democràcies europees, encara que a Europa no ha anat tan bé com als dos països anteriors.
Finalment, si es vol optar per l’opció de fronteres obertes amb igualtat de drets, només és possible amb un model llibertari, en el qual si tothom pot entrar i tothom ha de ser tractat igual des del primer dia, la càrrega sobre l’Estat és insuportable. El sacrificat en aquest cas ha de ser l’estat del benestar. El país es converteix en un mercat de treball pur, on cadascú s’ha de pagar els seus serveis sanitaris o socials i si no se’ls paga no en té —un model similar als EUA del segle XIX.
He deixat fora del trilema un element clau, bàsic: la cohesió social —capital social o confiança— perquè crec que és un element previ, sense el qual la resta no pot funcionar. I a sensu contrari, si el resultat del trilema no contribueix a la cohesió social, el problema és brutal. El sistema és una taula amb quatre potes, la cohesió social i les tres del trilema, que acaben sent dos. Amb tres potes una taula es pot aguantar, però si es trenca la pota de la cohesió social, la taula no s’aguanta.
Les Illes Balears són un dels llocs on el trilema que hem plantejat és més cruel. Si es vol mantenir l’economia turística, que necessita fronteres obertes per cobrir els llocs de treball de salaris baixos, i mantenir el nivell de vida i el benestar, s’està obligat o bé acceptar una subclasse de treballadors sense drets plens, situació que de seguida enfila el camí cap al conflicte social alemany o francès. O bé fer un esforç colossal per reforçar la taula, invertint massivament en integració, llengua i habitatge, cosa que amb prou feines es pot finançar. El problema no és la migració en si, sinó que el sistema balear, com el de Torre Pacheco, està dissenyat per utilitzar la migració com un recurs que la realitat geogràfica i humana fa permanent i crea situacions humanes intolerables.
Bon Nadal i bona entrada de 2026!n
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE
- Atención conductores: nuevas normas de tráfico a partir de enero de 2026
- Los narcos detenidos en Ibiza dirigían una organización internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Paradores 'ultima' la selección de trabajadores para la apertura del complejo hotelero en Ibiza
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos