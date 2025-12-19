De aquellos otros diciembres

En los menologios que representan los meses, diciembre se simbolizaba por el frío y la escasa luz con una vieja muy vieja que se cubría con un mantón y llevaba un candil. Como si fuera ayer, uno recuerda aquellos diciembres infantiles que en la pequeña ciudad que era entonces Ibiza quedaban unidos a tres objetos referidos al refugio que proporcionaba la casa: el brasero, la mesa camilla con sus faldones que nos abrigaban las piernas y aquel quinqué de mecha que se encendía en la media tarde, poco después de salir del colegio, porque a las cinco y media anochecía: “Desembre de malura, tot just és de dia que ja és nit obscura”. Los mayores acontecimientos del mes eran las matanzas y el inmediato Nadal que en el viejo mundo tenían una relación estrecha, posiblemente porque el sacrificio, fuese de oveja o cerdo, estuvo ligado a los cultos solares del solsticio de invierno que después desplazó y asimiló la Navidad cristiana. Un refrán nos lo recuerda: “Molt bon any que Déu nos do, per Nadal bona porcella i per Pascua bon moltó”. Sabemos que gallos y pavos fueron introducidos muy tardíamente en las celebraciones de fin de año y que todavía en el siglo XV se celebraba en el entorno de día de Santo Tomás la fiesta del verraco –“per Sant Tomàs, el porc pel nas”- que formaba parte del ciclo navideño.

Diciembre era un mes aciago para los pescadores, que lo pasaban como podían mientras que en el campo, sin siembras ni cosechas, la tierra dormía, pero no el payés que sembraba patatas, injertaba los almendros y los olivos, podaba las viñas y entrecavaba la tierra. Se recogían las mejores naranjas, judías, pimientos, moniatos, rábanos y coliflores. En los bosques era el tiempo de las carboneras y en noches sin luna o en cuarto menguante se cortaba leña para el fuego y madera para los aperos, jous, arades i mànecs. Contrariamente a la costumbre en otras geografías de podar las higueras, en Ibiza y Formentera se dejaba y se deja que el árbol crezca asilvestrado, cuidando sólo de colocarle estalons, horquillas en las ramas más largas para evitar que se venzan. Fuera como fuese, una cosa no ha cambiado, el año se despedía y se despide con canciones y fiestas: “Salut, alegría i salsa, torró i vi des canal, sa gent tota va contenta, que ve sa Nit de Nadal”. Y con diciembre, como entonces, el año se nos iba y se nos va: “Desembre finat, any acabat. Molts anys i bons!”.