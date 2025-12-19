¿Por qué cuesta tan poco talar un pino?

El día que mis vecinos talaron un pino enorme dentro de la parcela de mi casa con la conformidad de mis caseros envié un mensaje a mi compañero Joan Lluís Ferrer: «¿Se puede cortar un pino centenario tan alegremente?», le pregunté. Pues sí, sí que se puede. Y sin ser una persona que vaya abrazando árboles, lloré mientras cercenaban su grueso tronco y caía como un soldado abatido en un combate. Me gusta el verde. Echo de menos este color cuando voy a la ciudad y el gris prevalece sobre el firme. Pero un pino no vale nada. Hay muchos en Ibiza, aunque algunos vistan de ceniza en las lomas secas de la isla.

Se quejaba un amigo en las redes hace poco de que estaban talando árboles en un solar urbano de Santa Eulària para erigir nuevas casas para ricos. Desde su ventana ya sólo ve edificios y pronto uno nuevo tapará la cima de una montaña arbolada. La vista se queda sin sombra y el oído sin el canto de los pájaros. Qué poco cuesta talar un tronco de más de cien años. Duelen los ojos al ver sus cuerpos inertes en el suelo sembrado de tocones. Todos ellos acabarán troceados en palés de leña listos para la venta que encenderán las llamas de las chimeneas. Qué necesaria es la obra del cruce de los Cazadores, pero, ¿lo era tanto eliminar la decena de árboles que han caído arrasados por las excavadoras? Un vergel destruido porque los coches van a la velocidad del futuro y no miran al presente. Si las señales se respetaran no habría que hacer una rotonda del tamaño de una plaza de toros. Pero el cemento siempre gana a la madera, porque el primero lo producen los hombres y la segunda, la Tierra. Deberían plantar cinco árboles al menos por cada pino centenario que talan. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. ¡Ay, Lorca!, si vieras cómo se desmocha el horizonte para que vayamos más deprisa y para que otros ganen dinero arrancando las raíces que contienen el agua que ahora cae con tanta fuerza en la isla. Si cada vez necesitamos ser más verdes, ¿por qué cuesta tan poco tumbar a un pino?n