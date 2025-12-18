Un año que funcione

Yo estudié fotografía en una escuela donde no estaba bien visto decir «¡qué bonito!» cuando una imagen nos gustaba. El profesor nos sugería sustituir esa expresión por «funciona». Al principio aquello me pareció un poco esnob, pero con el tiempo comprendí qué quería decir con esa palabra aplicada al arte: funciona abría un abanico amplio de posibilidades para expresar lo que una fotografía nos puede sugerir, que muchas veces va mucho más allá de la belleza. Algo parecido me ocurrió con la sensación inicial de esnobismo o postureo que me produjo la corrección del profesor. Iré por partes.

El esnobismo y el postureo no son nuevos; siempre han existido, aunque adopten formas distintas según la época. Hoy, por ejemplo, existe lo que se llama performative reading (traducción mía, muy libre: hacer ver que leo): ir por el mundo, virtual o real, con un libro bajo el brazo —y no cualquier libro, sino, por ejemplo, algo así como ‘Crimen y castigo’ de Dostoievski— se hace con la intención de ofrecer una imagen interesante o intelectual, cuando la realidad es que no existe una afición genuina por la lectura.

¿Que cómo lo veo? Con cierta simpatía, y desde luego como algo menos dañino que otros «accesorios» que uno pueda llevar. Algo similar me ocurre con determinados postureos, tanto en política como en la vida cotidiana, en torno a la ecología o el feminismo. Sabiendo lo alejados que estamos aún de una práctica real y generalizada de ambos, tanto en los ámbitos de poder como en la sociedad en su conjunto, prefiero, sin lugar a dudas, que alguien se declare feminista o ecologista sin serlo del todo, antes que a quien niegue la violencia machista o el cambio climático causado por la actividad humana.

Es más fácil que vea avances con los primeros que con los segundos, y también creo que compartiría un rato más agradable con quienes practican ese postureo ecofeminista que con los negacionistas.

Lo mismo me ha pasado con la palabra «funciona». Con el tiempo le he encontrado unas utilidades y un encanto que me fascinan. ¿Hay algo más maravilloso que algo, sea lo que sea, funcione? Y, por el contrario, ¿hay algo más incómodo y generador de malhumor que su opuesto? No funciona el ascensor, el bus, la lavadora, una relación, el trabajo, el régimen de comidas…

Por eso, ante las disyuntivas y turbulencias de la vida, propongo detenerse un poco y hacerse una pregunta sencilla: ¿funciona? A partir de ahí, tomar decisiones que nos ayuden a volver a la calma y a la paz que implica ese amable «sí, funciona».

Y aquí, como el 2025, finalizo, deseándoos unas Navidades y un Año Nuevo que funcionen como la seda, aunque, en el mejor de los casos, sea una seda salvaje, de esas que tienen grumitos que habrá que afrontar, y con un regalito, como corresponde en estas fechas, en forma de palabras y sin posibilidad de cambio: brindar con agua no trae mala suerte. Al revés: ¡salud!