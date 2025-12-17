La Navidad de un hermano intermedio

Se acerca la Navidad y a ratos se esponja el corazón. Es tan brutal el impacto que provoca en la infancia esta época del año, igualando en potencia al meteorito que extinguió a los dinosaurios, que es imposible desprenderse por completo de su influjo cuando te haces adulto. Por muy descreído que te haya hecho el paso de los años, por mucho sarcasmo que se te vaya acumulando dentro, por más asco que te dé el consumismo pegajoso y arrollador de estos días, un pequeña luz sigue parpadeando en tu interior, allí a lo lejos, entre los pliegues de tu memoria más recóndita. Es el niño que fuiste y que nunca se fue del todo.

A mí me ha dado por pensar en mis hermanos. Ser el mediano es la mejor preparación que existe para la vida y de ese burro, o camello de Oriente, no me bajo. Antes de hacerte mayor ya has conocido las dos grandes divisiones de la jerarquía, que luego se subdividen en muchas pequeñas categorías que, en realidad, no tienen tanta importancia: primero obedecer y luego mandar, primero admirar y luego ser admirado. Primero, seguir a tu hermano a hurtadillas, a las cinco de la mañana de la noche de Reyes, en busca de la Super Nintendo, confiando en que la bronca se la llevará él si nos encontramos a Gaspar y compañía con las manos en la masa. Luego, ver a tu hermana abriendo un regalo y revivir en sus ojos brillantes, todavía intacta, la ilusión que tú ya has empezado a perder.

Caín y Abel. Rómulo y Remo. Liam y Noel. Las historias de hermanos enfrentados siempre me han producido una repugnancia especial. Un hermano es lo que tú serías si el mismo cóctel genético se hubiera agitado en otro momento. Pero los ingredientes son los mismos. Sus lágrimas son las tuyas y, cuando la vida le da una puñalada, sientes que algo también se ha clavado dentro de ti. Yo adoro a mis hermanos y me conmuevo de verdad cuando descubro que a alguien se le ha roto ese hueso para siempre. No puedo imaginar el dolor de esa fractura. Me sentiría cojo de corazón. Manco de vida. Feliz Navidad, Coqui e Isolda.