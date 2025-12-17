El invierno

No estoy seguro, pero será la enésima vez que desde la Mola hacemos referencia a eso del invierno en Formentera. Supongo que es un tema recurrente a las puertas del día 21 de diciembre, donde se inicia la estación invernal en el calendario. Pero para los que aquí nos quedamos hay varios inviernos en la isla. Uno comienza después del 30 de octubre cuando se da por finalizada la temporada (incluyo aquí a los tardíos, cuatro mal contados) y comienzas a preguntarte ¿qué está abierto? Pues sota, caballo y rey, diría el castizo. Algunos hasta con música en directo (moda a la que se han apuntado unos cuantos, bienvenida sea, para los artistas de aquí). El segundo invierno empieza con la iluminación navideña y la apertura de las casetas donde solemos concentrarnos los residentes con pedigrí (vamos los de plaza fija por oposición), unas birras, unas tapas, algún extra en forma de ostra llegada de… allende los mares y muchos corrillos comentando eso de ¿cómo te ha ido la temporada? Unos hablan en términos macroeconómicos y los otros en casuística laboral que puede o no cambiar para la siguiente. En estos últimos años (quizás desde el año pasado), la conversación, en nada trivial, se centra en el problema de la vivienda, la carestía y la escasez de oportunidades para muchos de los trabajadores que se quedan y que lo tienen magro para encontrar alojamiento fuera de las casas ya consignadas por los propietarios de establecimientos de temporada. Son cosas del invierno. El tercero de nuestros inviernos es la bonanza del tiempo, esas temperaturas que en cualquier lugar de la península serían de primavera y que aquí son el común denominador, con la excepción de cualquiera de las danas que anuncian los del tiempo y que suelen llegar ya desgastadas, aunque alguna ha querido su protagonismo insular, por aquello de que no se diga. Ese invierno es el de los chiringuitos de fin de semana, sol, manga corta y relax con la vista puesta en alguna que otra playa, que, si no te cuentan lo del verano, te puede parecer hasta salvaje (ilusión óptica de un 8 de diciembre). Mandas unas fotos para conseguir el ¡oh! generalizado de los de la envidia “sana”. Ese invierno tiene su periodo “negro”, el de desmontar los quioscos por imperativo legal. Un mes y otro más para los prolegómenos que en tiempos de sol y calor se echan de menos. ¿A nadie se le ha ocurrido que en este caso la norma contradice la mayor? Seguramente sí, pero…y se te queda cara de tonto.