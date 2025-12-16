El transporte público como herramienta de exclusión

Hay decisiones políticas y discursos que, aunque se presenten como técnicos o administrativos, esconden una voluntad clara de señalar, excluir y dividir. La retirada de la tarjeta de transporte público gratuito a personas empadronadas en Ibiza que no disponen de DNI o NIE es una de ellas.

Conviene empezar explicando que el Consell Insular d’Ibiza tiene todas las competencias en materia de transporte público. No se trata de una imposición del Govern balear ni de una exigencia estatal. Es una decisión exclusiva y voluntaria del Consell presidido por Vicent Marí. Nadie les obligaba a cambiar los requisitos. Nadie les forzaba a romper con el modelo que sigue vigente en el resto de islas de nuestra comunidad autónoma. Lo han hecho porque han querido.

Desde el pasado 2 de diciembre, el Consell ha decidido modificar los requisitos para acceder a la tarjeta de transporte gratuito, exigiendo ahora el DNI o el NIE, cuando hasta ese momento bastaba con presentar el pasaporte y el certificado de empadronamiento. Como consecuencia, centenares de personas que residen en Ibiza, que están empadronadas legalmente y utilizan el autobús como medio habitual de transporte, quedan excluidas de la gratuidad. En la práctica, esto implica un coste adicional y representa un obstáculo económico significativo para quienes dependen del transporte público como único medio de desplazamiento en la isla.

Para justificar esta medida, el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, ha afirmado públicamente que la subvención que permite viajar gratis en autobús es “para residentes y usuarios habituales del servicio, no para turistas ni personas que están fuera de todo circuito de legalidad”. La frase no es casual y resume con claridad el marco ideológico desde el que se ha tomado esta decisión.

Conviene decirlo bien alto y dejarlo muy claro, las personas afectadas no son “ilegales”. Son vecinos y vecinas de Ibiza que residen todo el año en la isla y que utilizan el transporte público como un servicio esencial. El problema es que sí son residentes. Están empadronadas y, según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el empadronamiento es un acto plenamente legal que acredita la residencia efectiva en un municipio, con independencia de la situación administrativa en materia de extranjería. El padrón municipal es, por tanto, prueba fehaciente de residencia y domicilio habitual, y su inscripción no puede condicionarse a disponer de DNI o NIE.

Sugerir, aunque sea de manera indirecta, que una persona empadronada no forma parte del “circuito de la legalidad” no solo es falso, sino profundamente irresponsable. Este planteamiento contribuye a sembrar la idea de que existen vecinos de primera y de segunda categoría, residentes “legítimos” y otros que, pese a vivir aquí, pagar alquileres, abonar el IVA en cada compra, consumir bienes y servicios y contribuir al sostenimiento de la economía local, pueden ser excluidos de derechos básicos.

Lo que realmente hace esta medida no es combatir el fraude, sino castigar a un colectivo vulnerable. Si el problema es la posible picaresca de turistas o personas no residentes, como ha declarado el vicepresidente Mariano Juan, la solución no puede ser restringir derechos a quienes sí están empadronados. La solución pasa por mejorar la gestión, los controles y los sistemas de verificación, una responsabilidad que recae exclusivamente en el propio Consell de Vicent Marí.

Penalizar a residentes por una mala gestión no es ejercer la responsabilidad pública, es señalar.

Además, esta decisión abre una deriva muy preocupante. Hoy es el transporte público. Mañana, ¿qué será? Aún recordamos cuando el PP de Bauzá retiró la tarjeta sanitaria a las personas en la misma situación administrativa, que no tenían DNI o NIE, una medida tan injusta que ni siquiera el actual Govern del PP se ha atrevido a repetir. Convertir los servicios públicos en instrumentos de control migratorio es un error que ya conocemos y cuyas consecuencias fueron devastadoras.

El transporte público gratuito nació como una herramienta de cohesión social, sostenibilidad ambiental e igualdad de oportunidades, especialmente en un contexto de subida generalizada de precios. Los datos avalan esta política y su implantación ha incrementado el uso del transporte colectivo y ha contribuido a reducir la dependencia del vehículo privado en una isla saturada como la nuestra.

Por eso, desde la FSE-PSOE defendemos un transporte público gratuito, universal y de calidad, entendido como un derecho social y no como un privilegio condicionado por criterios administrativos arbitrarios. Así lo hemos defendido en nuestras ponencias marco, lo hemos aprobado en nuestros congresos y lo hemos exigido en los plenos del Consell Insular, siempre con el voto en contra del Partido Popular.

No podemos permitir que una tarjeta de autobús se convierta en una frontera, ni que la exclusión se normalice desde las instituciones.

Por eso, este viernes volveremos a exigir en el pleno del Consell Insular d’Ibiza la retirada inmediata de esta medida y el retorno al sistema anterior, que permitía obtener la tarjeta de autobús a todas las personas empadronadas en nuestra isla, identificándose con el DNI, el NIE o también el pasaporte.