Sillas vacías

Se aproxima la Navidad. Unas fechas tan denostadas como adoradas, aunque la balanza, antes inclinada de manera notoria hacia la segunda opción, cada vez está más equilibrada. Hace unas décadas era muy difícil encontrar en este país a alguien a quien no le gustasen estos días, algo cada vez más habitual. Y es que se está perdiendo el espíritu navideño. En mi modesta opinión, esto se debe a varios factores, pero los de más peso son tres. Primero, con la pérdida del fervor religioso, la festividad pierde efusividad y sentido. Segundo, se ha convertido en una bacanal consumista que acaba por saturar hasta el estómago más glotón. Y tercero, al ser una celebración familiar y el hecho de estar atravesando esta una crisis galopante, hace que pierda sentido.

La Navidad cobra ese especial significado en las casas donde hay niños y personas desperdigadas que se reúnen por estas fechas. Cuando falta alguno de estos componentes, la receta sale mal. Que la gente ande repartida por el mundo, lejos del hogar, es algo cada vez más frecuente. Por lo tanto, estas fechas deberían ganar relevancia. Entonces, ¿dónde está el problema? En que las familias cada vez son más raquíticas porque no tenemos hijos. El perro no cuenta para estas cosas.

Tanto se ha escrito y hablado sobre la decadencia familiar que hasta se ha acuñado un síndrome: el de la silla vacía. Si bien es cierto que no es exclusivo de las fechas navideñas, es en esta época cuando se acentúa. Se trata del sentimiento de pérdida generado por lo que se percibe como ausencia significativa, algo que además cobra una especial intensidad en un ambiente que se supone que debería ser alegre y festivo, como una cena o una comida de Nochebuena o Navidad. Es un concepto que va ligado al duelo psicológico. Una ausencia notoria en la mesa puede desencadenar un proceso de tristeza aun cuando la persona que falta no haya muerto. Esto es así porque en el síndrome de la silla vacía la palabra clave no es ‘muerte’, sino ‘soledad’. Algo de lo que cada vez hay más en nuestras casas y, por lo tanto, en nuestras vidas. Ya se señala al aislamiento como la gran epidemia de este siglo.

La silla vacía es un testimonio silencioso de que existe un hueco en la vida que hace que estemos un poco más separados del resto de las personas que antes. A los sentimientos de tristeza, malestar o culpa que esto provoca, se les pueden sumar los que origina la muerte de la persona que nunca más se va a sentar a comer con nosotros. Pero pensemos. La muerte forma parte de la vida y siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tiempos actuales y los pretéritos? Que antes nacían niños y las familias eran más largas, asegurando el relevo generacional. A mis padres también se les murieron sus padres y a mis abuelos, los suyos. Y así sucesivamente, pero no padecían este síndrome porque detrás venía otro que ocupaba la silla.

Hoy apenas nadie viene detrás. No hay relevo generacional en casi nada, ni dentro de las familias, ni fuera. Ni en las empresas, ni en los negocios, ni en los oficios, ni en las tradiciones... Casi, ni en la economía. Tampoco en nuestros corazones.

La sociedad está cambiando, y con ella, el mundo. Lo hace a marchas forzadas y en todos los ámbitos de la existencia humana. No se libra ninguno. La familia no iba a ser menos. El hecho de que necesitemos que vengan tantos inmigrantes para trabajar es fruto del no relevo generacional. Ellos también sufrirán el síndrome de la silla vacía, pues dejan atrás aquello que más aman, pero que no los ha podido mantener y ofrecer un futuro digno y confortable.

Puede que tengamos que revisar nuestras tradiciones y sus significados o puede que no: que lo hagan ellos solos. De momento, lo de sustituir el nombre de ‘Vacaciones de Navidad’ por el de ‘Vacaciones de Invierno’ parece que no ha calado. Démosle gracias a Papá Noel que ha venido a salvarnos.