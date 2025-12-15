Sanidad y rentabilidad

No tengo muy claro a qué se dedica exactamente un CEO, signifique lo que signifique ese término, director ejecutivo, gerente general o cualquier otro cargo en esa jerga extraña que parece inventada. Si me atengo a lo leído estos días, un CEO de un hospital privatizado es algo así como el mecánico jefe de un taller de coches, el encargado, vamos, aunque no sé si ese nombre gustaría a estos profesionales de traje estrecho y zapato de punta más estrecha todavía. Por ejemplo, según lo he entendido, para algunos CEO, un hospital debería regirse por las mismas normas de un taller mecánico. Tengo un ruido aquí, suena el motor, me mareo… dirían los clientes o los pacientes, tanto da cómo queramos llamarlos. Y los encargados se acercarían con una mirada penetrante aprendida en esas escuelas donde te enseñan de todo menos a tener alma y revisarían el estado de la carrocería o las ruedas y sobre todo, lo más importante, la edad del vehículo. Luego emitirían su diagnóstico: no merece la pena reparar o sí se puede, pero la lista de espera es enorme porque tenemos que seleccionar solo los procesos rentables si queremos que el negocio dé beneficios. Y el cliente paciente tendría que aceptarlo y decidir si se endeuda para comprarse otro coche nuevo o se espera a tener una avería más cara y, por tanto, más operable.

Como idea, puestos a rentabilizar el trabajo y optimizarlo, esa palabra tan querida en estos ambientes, yo propongo unir los dos conceptos en uno. Al mismo tiempo que un paciente va al hospital, podría llevarse su vehículo y pasar una ITV doble, un dos por uno. A lo mejor, la operación de cadera por sí sola no da dinero, pero si añadimos un cambio de neumáticos, puede que alcance los estándares (otro palabro) pedidos. Ahora, si se supera una edad, habrá que cambiar de coche, no se van a gastar recursos en algo que tiene ya muchos kilómetros encima. Lo que encuentro más difícil es ver qué se hace con el enfermo mayor, la persona de edad avanzada, ese obstáculo que impide que el hospital reconvertido en taller tenga beneficios. Lo mismo que se renueva el parque móvil, se podrá renovar el parque humano, no es tan difícil. Lo importante es priorizar las ganancias por encima de la atención médica. El único fallo que le veo a mi propuesta es que el CEO saldría del taller con las manos manchadas, aunque siempre podría lavárselas, un gesto que desde hace siglos señala a quienes se quitan del medio o no asumen la culpa o se desentienden de la suciedad simbólica de entregarse al dinero para dejar de ser humano.