La sal de la tierra

Hubo un tiempo en que las salinas constituían la más importante y única industria de la isla. Durante la recolecta, entre el final de verano y el otoño, eran muchos los ibicencos que bajaban de los pueblos a los estanques para hacer la temporada salinera. Ésta representaba, junto con la venta de frutos secos para quienes tenían campo, la única forma de reunir capital y sufragar los gastos familiares que iban surgiendo a lo largo del año.

Sin embargo, si hoy dependiésemos de la industria salinera para sobrevivir, estaríamos inmersos en una crisis de calado. La cosecha ibicenca de sal, según publicaba ayer Diario de Ibiza, se ha visto reducida este año en 11.000 toneladas, a causa de las lluvias torrenciales del mes de octubre, lo que supone casi el 14% del total. Y de las 69.000 toneladas restantes, sólo se comercializarán 50.000, destinadas en su mayoría a la industria conservera del continente, quedando el resto en los estanques cristalizadores con el objetivo de contribuir a la próxima cosecha.

La causa de esta caída de la demanda tiene que ver con la subida de las temperaturas en el norte de Europa, que provoca que se registren muchas menos heladas y nevadas. Por consiguiente, la sal acumulada en los almacenes para limpiar las carreteras ha permanecido inerte. Dicho mercado, muy especialmente en países como Inglaterra o Escocia, consumía 20.000 toneladas anuales de mineral ibicenco y ahora su demanda es prácticamente cero.

El cambio climático, por tanto, no sólo ha provocado la pérdida de miles de toneladas por las lluvias torrenciales del pasado octubre, sino que, además, ha generado una caída en las ventas destinadas a mitigar los efectos de la nieve y el hielo en las vías de tráfico europeas. Para que luego vengan los negacionistas a darnos lecciones acerca de que el fenómeno no existe y es únicamente fruto de la imaginación calenturienta de los científicos.

Hoy, nuestra sal de la tierra no sale de los estanques de Sant Jordi, sino del turismo. Una industria que, paradójicamente, también afronta una crisis inevitable, pese a haber registrado unas ventas estratosféricas. Según la Patronal hotelera, las cifras de esta temporada han superado las del año anterior, que ya fueron buenas, probablemente espoleadas por la campaña de inspecciones y sanciones del Consell Insular en viviendas turísticas ilegales, provocando que muchas de ellas desaparezcan del mercado y miles de clientes se hayan visto obligados a regresar a los hoteles.

Los empresarios del sector han aprovechado la difusión de estos resultados para reclamar a las administraciones pitiusas soluciones que permitan ofrecer alojamiento a sus empleados. La crisis de recursos humanos que sufren los hoteleros –al igual que el resto de empresarios–, se agrava cada año, dado que cada vez son más los temporeros que escogen otros destinos para ganarse la vida, donde costearse un techo para pernoctar no suponga un trauma económico o verse obligado a vivir en condiciones infrahumanas.

Resulta vergonzoso y hasta patético que los hoteleros ahora vengan con exigencias a las administraciones para que éstas les resuelvan la coyuntura, cuando el problema se lo han buscado ellos solos. Cabe recordar que hace algunas décadas la inmensa mayoría de los hoteles pitiusos contaban con habitaciones para alojar al personal y que, con los años, buscando mayor rentabilidad o por pura avaricia, que viene a ser lo mismo, decidieron transformar dichas estancias en plazas regulares, áreas de spa y zonas comunes, a costa del bienestar de sus empleados.

Que ahora los hoteleros pretendan que sean las administraciones las que les resuelvan la papeleta, constituye una broma de mal gusto. Y para alargarla, al Govern balear, en lugar de actuar de forma urgente interviniendo el mercado, como requiere esta crisis, hace un llamamiento a los promotores y propietarios de viviendas en alquiler para que no suban los precios de manera desorbitada. Podemos estar tranquilos, que seguro que les hacen caso.

También estos días añadía el presidente del Consell que en la crisis de la vivienda no se pueden conseguir resultados a corto y medio plazo, y que la solución pasa por lograr una mayor seguridad jurídica para los propietarios y construir más vivienda pública a precios asequibles. Más allá del debate que representa seguir inyectando hormigón a una isla sin agua y repleta de hogares vacíos, lo que no resultaría justificable es que dichas viviendas, una vez se repartan, se destinaran a solventar el problema de los hoteleros, en lugar de dar servicio a quienes residen en las Pitiusas durante todo el año.

A los hoteleros ya les financiamos las campañas promocionales que traen clientes a sus establecimientos con el dinero de todos, al igual que multitud de servicios e infraestructuras públicas de los que se benefician. El asunto de la vivienda para los trabajadores es su problema y ellos tienen que solventarlo.