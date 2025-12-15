Opinión
A redòs de la fira del llibre recentment celebrada a Guadalajara (Mèxic), i on la ciutat convidada va ser Barcelona, s’ha reobert el vell debat sobre què hem de considerar literatura catalana. Un debat, per cert, que alguns, ingènuament, malgrat la nostra edat, consideràvem ja completament superat. I no perquè fos superat en l’àmbit de la Catalanofonia, sinó perquè ho sol ser a qualsevol literatura del món mundial, incloent-hi la ciutat comtal.
De tant en tant, taten el cap personatges que consideren que hem de comptar com a literatura catalana els autors que, vivint als Països Catalans, escriuen en castellà. (Curiosament, els mateixos que diuen que Juan Marsé o Carmen Laforet fan literatura catalana no solen dir que també en facin autors com Roger Blandignères, Antoine de Léris, Jacques-Joseph Ruffiandis, Pierre Restany, Raymond Blanc o Pierre Camo, tots ells escriptors nordcatalans en francès. Per què els que escriuen en espanyol sí i els que escriuen en francès, essent catalans, no?).
Deixant de banda aquesta petita incongruència, no deixa de sorprendre que, arreu del món, hom vinculi la literatura de pertinença amb la llengua utilitzada. Així, a ningú li passa pel cap que un expat que visqui a Sevilla i escrigui en anglès formi part de la literatura castellana. Com tampoc no en formaria part un toledà que escrivís en francès, per molt que els seus pares, els seus avis i els seus besavis fossin, tots ells, de Toledo. El mateix Miguel de Unamuno, pròcer de la Generació del 98, ho va deixar ben clar: «La llengua és la sang del meu esperit. La llengua castellana és la meua pàtria», va arribar a dir, naturalment, en castellà.
De la literatura castellana només en formen parts autors que, essent d’on siguin, escriuen en castellà. De la mateixa manera que de la literatura francesa només en fan part els que escriuen en francès i de la noruega els que fan servir el noruec com a vehicle literari. Per quina raó, idò, la literatura catalana hauria de constituir una excepció?
Avui, evidentment, com ocorre arreu de la nostra part del món, la literatura catalana no compta només amb autors nascuts als territoris de parla catalana. Essent uns països acollidors de persones nouvingudes, n’hi ha una part que ja formen part de la nostra literatura. Tenim autors destacats que han nascut a d’altres indrets del planeta i que formen part de ple dret de la literatura catalana. Autors com Salah Jamal, nascut a Palestina, Najat el Hachmi i Laila Karroush, nascudes al Marroc, Mònica Zgustova, nascuda a la República Txeca, el mallorquí Anthony Bonner, originari dels Estats Units, recentment traspassat, gran lul·lista i divulgador de la natura, o l’eivissenc Dan Cohen, nascut a Nova York, i tants i tants més formen part de la literatura catalana. Amb tots els ets i uts. Ningú no els ho pot discutir.
Però els catalans que no han escrit en català, encara que tenguin dotzenes de llinatges catalans, han de ser considerats com a integrants de la literatura catalana? Des del meu punt de vista, ben igual que podem considerar com a membre de la literatura castellana algú que, malgrat els llinatges o el lloc de naixement, hagi escrit en anglès o que puguem situar dins la literatura francesa algú que no escrigui en francès, encara que sigui parisí i hagi viscut tota la vida a la capital del Sena.
Caure en els paranys que ens posen aquestes discussions constitueix només una mostra de provincianisme de la més baixa estofa. Com aquesta beca que l’ajuntament de Barcelona ha creat -ni més ni manco que de 80.000 euros, que aviat s’és dit- perquè algú, en llengua castellana, expliqui la capital de la Catalanofonia al món. Es tracta d’una mostra de provincianisme tan burda i flagrant que fins i tot costa de comentar-la. Com si no hi hagués gent que realment coneix Barcelona per explicar-la al món!
Basti pensar en tot allò que es perdrà de la ciutat algú que, no parlant català, vulgui penetrar en l’essència de la ciutat. Tret que m’hagi perdut alguna cosa i, entre les clàusules per accedir a aquesta beca, hi hagi la de presentar un certificat C2 de llengua catalana (certificat que, per cert, alguns hispanoamericans deuen tenir, supòs).
