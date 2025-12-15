Feliz Navidad (o lo que toque ahora comprar)

Ya están aquí las Navidades y yo cada vez le veo menos sentido a esta historia. La parte religiosa de estas fechas, que en principio debería ser la única o al menos la más importante, cada año queda más diluida entre lucecitas, atracones y compras, muchas compras.

Con esto de las celebraciones estamos llegando a una degeneración consumista que ya no sabe una si es Navidad, Carnaval, las fiestas del pueblo, Halloween o el ferragosto. Solo cambia el decorado, pero el concepto es el mismo: comer y beber hasta reventar y comprar y gastar sin parar. Hasta que el cuerpo o la tarjeta de crédito aguante, a ver qué explota primero.

Nos marcan el sendero y nosotros lo seguimos cual borregos: gorrito de Papá Noel y cuernos de reno sin saber ni cuestionarnos de dónde sale el gordinflón barbudo; calabazas y esqueletos tenebrosos sin tener ni idea de lo que representa el Día de Todos los Santos; máscaras y disfraces de cualquier cosa sin haber escuchado nunca la palabra Cuaresma.

Este año fui a la Península a principios de septiembre y, para mi horror, di con una tienda de esas tipo multibazar (justo esa no era de propietario asiático) en la que una atareada dependienta se afanaba en colocar decoración y accesorios para Halloween en una estantería y, en la siguiente, lo mismo pero con temática navideña. Una colisión de mercadotecnia en todo su esplendor de la cual ya no creo que nos recuperemos.

En su alocada carrera por vendernos lo antes posible todo lo innecesario que se les ocurra, los empresarios ya no respetan ni los tempos ni el calendario. No ha terminado el año, pero seguro que dentro de cuatro días ya tenemos los supermercados llenitos de corazones de San Valentín mezclados con huevos de Pascua y protectores solares para el verano. Yo ya he decorado mi árbol de Navidad con calabazas en lugar de bolas, un cupido en la punta en lugar de estrella, guirnaldas de corazones rojo pasión en lugar de espumillón y simpáticos conejitos de chocolate en su base. Lo he convertido en un árbol ‘plurifestivo’ y así puedo dejarlo puesto todo el año y eso que me ahorro.