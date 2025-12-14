Voz de los sin voz

Escucho un programa radiofónico que habla de aquellos compositores musicales que, cansados de escribir para otros sus canciones, decidieron en un momento dado interpretarlas ellos mismos porque descubrieron que nadie era capaz de hacerlo como ellos mismos habían deseado cuando imaginaban sus melodías.

En este tiempo de Adviento se presenta un personaje, San Juan Bautista, al que muchos confundieron con el Mesías. Él indicaba quién lo era realmente: Jesús. Dejaba bien claro que él tan solo era una voz que clamaba en el desierto anunciando su llegada.

Esta semana se han presentado los resultados del informe Foessa en Mallorca, solicitado desde Cáritas y que las instituciones han respaldado. Es un informe sociológico que presenta los niveles de pobreza que viven nuestras islas y que deja manifiesta la problemática habitacional que tenemos. El empobrecimiento de nuestra población, y de manera muy especial de los más jóvenes, que ven imposible el acceso a la vivienda y eso les hace vivir desde una marginalidad impidiéndoles afrontar su futuro con ilusión, con esperanza. No ven una luz que les ilumine el final del túnel. Se hace muy difícil poder salir adelante con un trabajo y un sueldo decente que, aún así, no les permite vivir con dignidad por no poder pagar un alquiler o comprar una vivienda.

Este domingo se celebra el domingo Gaudete. Un día, en medio del Adviento, que nos invita a la alegría. Una alegría que pasa por la igualdad de posibilidades para todos y poder tener los sueños de una vivienda, más aún, un hogar, en el que experimentar la tranquilidad de vivir bajo un techo.

Todos deberíamos dar voz a esta necesidad. La solución pasa por la implicación de todos. Todos debemos ser voz de los que no tienen voz, de los que una sociedad de consumo tan solo ve como individuos de un mercado, no como hermanos que necesitan de algo tan básico como es una vivienda y con esto no se juega ni se debería especular.

Esto debería estar tipificado como delito contra la sociedad y, de manera muy especial, contra los que se ven fuera de la sociedad porque no pueden acceder a un techo.