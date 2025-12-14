Gripe en Ibiza: DesinfoSalut, ¿dígame?

Cada vez que escucho a la consellera de Salud o a cualquiera de sus adláteres (escucho o leo) animar a la gente a que se vacune de la gripe y del covid-19 se me llevan los demonios. Sobre todo cuando dicen que te pongas en contacto con InfoSalut. Ahí ya me entran ganas de ponerme la cabalgata de las valkirias y arrasar con todo. ¿InfoSalut? ¿En serio? Me da a mí que la consellera no tiene ni idea de lo que supone llamar a InfoSalut...

Casi dos meses de espera para vacunar de gripe y covid-19 a una persona vulnerable. Y no soy la única. El día que ¡por fin! teníamos la cita, en la sala de espera para los pinchazos nos encontramos tres familias en la misma situación. Conscientes de que nuestros mayores son población de riesgo en el caso de pillar una gripe o el covid-19, fuimos unos ansias a la hora de pedir las citas. Es decir, que no habían acabado de poner la primera vacuna de la temporada de invierno cuando llamamos a InfoSalut. Como decía la consellera que teníamos que hacer.

Pues bien, a pesar de ser los primeros de la clase nos dieron con las vacunas en las narices. Llamas en octubre. Primera cita disponible: primera semana de diciembre. «¿Incluso para personas vulnerables?», preguntas. «Yo tampoco lo entiendo», contesta la telefonista después de hacer una consulta. Así que coges la cita. Luego te enteras de que la demora se debe a que es inmunización combinada (gripe y covid-19) y te aconsejan pedirlas por separado para el mismo día. Ingeniería vacunal, vaya. Pides gripe: cita en una semana. Pides covid-19 ese mismo día... «¡Ah! Eso es vacunación combinada, la primera cita es el 4 de diciembre», te dice InfoSalut. Vuelta a la casilla de salida.

Cuando llega el gran día te encuentras en la sala de espera con que no eres la única. Con que quienes más necesitaban inmunizarse han tenido que esperar seis meses. Y, ya en la consulta, te dicen que cómo es eso posible, que están vacunando sin cita, o con citas para otras cosas, que vacunan hasta el pasa por allí. Eso, ni en InfoSalut ni en el centro de salud te lo han dicho. En casi dos meses. ¿Lo sabía usted, señora consellera? ¿Sigue animándonos a pedir la cita de las vacunas en DesinfoSalut?