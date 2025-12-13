Opinión
La violinista en el tejado
Parlaria és clar de Lina Tur Bonet. Perquè així la va classificar el poeta Julio Herranz, poeta col·leccionista de sentides matinades i oberts crepuscles un dia d’estiu quan tots érem a la festa de l’agost amb ella com una de les protagonistes de la vetllada. ‘La violinista en el tejado’ sentencià sense la menor ombra de dubte o de vacil·lació el poeta ara exiliat o desaparegut en combat, qui sap. Qualificació, classificació adient, a la altura de les circumstàncies. Però no només es tracta de parlar de Lina Tur Bonet, violinista internacional i altres matèries a considerar, es tracta de parlar i en un sentit d’elogi i admiració de la posada en escena de l’Orquestra de Cambra Ciutat d’Ibiza que ella coordina i dirigeix. I sobre l’escenari de l’església de Santa Creu les notes, les composicions de Corelli, Mozart i Haydn, un trio irrepetible, de difícil superació, tingueren una sonoritat, un clima i atmosfera magnífica, de rellevància i pulcritud. Amb el protagonista a considerar del trompa solista Federico Cuevas Ruiz, que a edat molt matinera ja despuntava ingeni i talent ara, al cap dels anys és un reconegut intèrpret. Música neta, clara transparent per un auditori lliurat a la presentació en societat de la mencionada orquestra. Execució musical perfecta a càrrec de tots els seus components, creació d’un clima íntim, serè, plausible, que arribà al cor de públic que omplí l’església. «Siempre había pensado que podíamos hacer algo sin necesidad de refuerzos de fuera. Es un reconocimiento al fantástico trabajo de los músicos de Ibiza y el buen nivel que hay aquí...». Són paraules recollides a l’entrevista de Nuria García Macias a Diario de Ibiza de Lina Tur Bonet. Una aproximació, una clarificació a les intencions primeres d’aquesta joveníssima orquestra de cambra de futur esplèndid malgrat els horrorosos temps que tot justament ara mateix corren per el món mundial fins arribar no sabem a on, tal vegada perquè no ens interessa. Depèn. Però el record del concert restarà ferm a la nostra memòria de totes les coses. I demà diumenge, més Lina Tur Bonet. Concretament a Can Ventosa ‘la violinista en el tejado’ tornarà a enlluernar-nos. Ella i el pianista Llorenç Prats i el trompista Federico Cuevas Ruiz. De cita i compromís inevitable.
Suscríbete para seguir leyendo
- La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar
- Muere a los 78 años Joan Tur 'Fita', un referente del mundo empresarial de Ibiza
- Tres heridos en la colisión entre un turismo y una furgoneta en la carretera de Sant Josep
- José Plà, vigilante de seguridad del hospital de Ibiza salva a un hombre de morir atragantado: 'El hombre no podía respirar y se agarraba la garganta
- Un motorista en estado muy grave tras un accidente en Sant Josep
- El tiempo en Ibiza y Formentera: fin de semana pasado por agua
- El misterio del cadáver hallado en una playa de Ibiza: la investigación avanza
- Embaucó a un menor con videojuegos y lo violó en su piso de Ibiza: siete años de cárcel y 25.000 euros de indemnización