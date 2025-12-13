Opinión | Tribuna
Transport públic d’Eivissa: mentides i promeses incomplides
Mentir i enganyar consisteix a dir falsedats i prometre allò que saps que no compliràs. I això és el que ha tornat a fer el Consell Insular de Vicent Marí i el seu vicepresident i conseller de Mobilitat, Mariano Juan. Primer de tot, amb un nou incompliment de la data anunciada per ells mateixos per a la posada en marxa del nou servei de transport públic. La realitat és clara i tossuda: el contracte amb l’empresa adjudicatària encara no està signat i, en conseqüència, el nou servei no ha començat. Així ho reconeix la mateixa institució. No és opinió, ni manipulació, ni cap invenció del PSOE. Són fets objectius i comprovables.
El Consell Insular de Vicent Marí intenta, una vegada més, confondre l’opinió pública per amagar la seua pròpia incompetència. La seva gestió ha estat marcada per la propaganda, la falta de transparència i una mentida institucionalitzada que ja no sorprèn ningú. Un Consell Insular de Vicent Marí que està atrapat en les seves pròpies mentides.
El PP pot insultar i acusar, però no pot canviar la realitat. Han anunciat diverses vegades la posada en marxa del nou servei. Primer, que seria en el 2022; després, el 2023; el 2024; el 2025 i, finalment, varen prometre que el nou servei començaria l’1 de novembre de 2025. Cap d’aquestes dates s’ha complit.
En abril de 2022 varen prometre una renovació integral de les parades amb 6,2 milions d’euros i encara estam esperant. També varen anunciar 190 «tòtems intel·ligents» que ara reconeixen que no funcionen i han quedat obsolets. Varen presentar com a «autobusos nous», poc abans de les eleccions de 2023, autocars que en realitat eren retirats per l’Ajuntament de Madrid per contaminants, posteriorment venuts en una subhasta i amb més de 300.000 quilòmetres recorreguts, un dels quals més tard es va incendiar a la carretera de Sant Antoni per un problema mecànic. El resultat és un servei degradat, una pèrdua de fons europeus i un PP al Consell Insular sense credibilitat política.
Ara, el vicepresident Mariano Juan declara a diversos mitjans que desconeix quina serà la contribució del Govern d’Espanya per finançar la gratuïtat del transport públic. Aquesta dada és pública i oficial. El Govern d’Espanya ha destinat 63 milions d’euros a les Illes Balears per a 2025, 20 més que l’any anterior. Fins i tot està recollit en la disposició final vint-i-unena de la nova Llei estatal de Mobilitat Sostenible aprovada fa només uns dies amb els vots del mateix Partit Popular. Per tant, les queixes del senyor Juan sobre «no saber què aportarà Madrid »no s’aguanten per enlloc.
Si realment el PP considera que el repartiment és insuficient o injust, cal que dirigeixi les seves demandes on pertoca, al Govern de les Illes Balears, que és qui rep aquests fons, els canalitza i decideix com es distribueixen entre els consells insulars.
Però el que no podem consentir són informacions falses, l’anunci de terminis impossibles, els projectes inacabats i els enganys amb promeses que després no es compliran.
El PP pot insultar, desviar l’atenció i repetir el seu relat, però no pot canviar els fets. I els fets són clars: contractes sense signar, promeses incomplides i un transport públic que continua estancat per una gestió deficient per part d’aquest Consell Insular de Vicent Marí i Mariano Juan.n
