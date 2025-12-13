Macarras y horteras

Hay políticos, técnicos, profesores, artistas, músicos, profesionales varios... a los que hay que extraer los titulares con sacacorchos. No hay manera. No era el caso de Jorge Ilegal, que repartía frases punzantes como un rey mago lanzando caramelos desde su carroza. Lo difícil era elegir. Le entrevisté la última vez que vino a tocar a Ibiza, en el Sant Pepe Rock de 2019, y tuve que pararle los pies en varias ocasiones, porque si le dejabas hablar le bastaba con una pregunta para rellenar una página.

Nos conocíamos de antes, porque años atrás tuvimos un amigo y un bar común en Madrid, el Flamingo del gran Rafa Fustes, al que entraba repartiendo sonrisas y manotazos. No me recordaba, como es lógico, porque allí los chavales rockeritos mirábamos a la esquina de la barra en la que Jorge y Josele Santiago se bajaban una botella de güisqui como si fuera un reducto sagrado. He de decir que pese a su historial pendenciero, que no hace falta recordar aquí; su aspecto salvaje; su verbo afilado y su mirada entre maliciosa y traviesa, Jorge era un tipo muy simpático (aunque haya tenido que esperar a su traspaso para calificarle así).

Antes de empezar la entrevista estuvimos charlando de aquellos años en Malasaña y, sobre todo, de lo que se echaba de menos a Rafa, al que un cáncer se había llevado prematuramente solo unos meses antes.

En la entrevista le pregunté si a sus 63 años de ese momento se seguía considerando un macarra y un hortera y reivindicó la figura del «macarra cerril» , la «actitud chulesca necesaria para el combate diario» y el ser hortera a su manera, una especie de ‘ande yo caliente y ríase la gente’, que me la pela.

Aún recuperándonos de su muerte, nos llegó la noticia de la de Robe Iniesta, otro personaje único. Dos macarras y dos horteras que nunca lo fueron de manual y dos de los poetas más grandes de la historia del rock español. Dos tíos que, aunque dicho esta semana parezca mentira, son inmortales.