Los niños se quedan sin cine por ley

La próxima semana la clase de mi hijo de cuatro años tenía prevista una excursión al cine para ver una película infantil. Un plan sencillo, ilusionante y muy propio de estas fechas. Sin embargo, inspección educativa ha decidido prohibirla amparándose en la nueva normativa antipantallas para niños de 0 a 6 años. Y, aunque siempre he defendido limitar la exposición temprana a las pantallas, esta vez creo que se está llevando la norma a un extremo que roza lo absurdo.

No puedo estar más de acuerdo con la necesidad de proteger a los más pequeños de un uso abusivo y cotidiano de dispositivos. Los estudios lo respaldan y la experiencia diaria -esa lucha constante con móviles, tablets y dibujos infinitos en plataformas- también. Pero de ahí a cancelar una salida puntual al cine en Navidad va un trecho. Una cosa es evitar que un niño pase horas frente a una pantalla y otra muy distinta es privarle de una experiencia cultural, ocasional y compartida con sus compañeros.

Las excepciones existen. No hablamos de introducir rutinas digitales ni de convertir el aula en una sala audiovisual. Hablamos de ver una película al año en pantalla grande, donde, además, se fomenta el respeto, la atención conjunta y el disfrute de una historia contada con sensibilidad infantil. El cine es cultura y forma parte también de la educación que queremos para nuestros hijos.

Imagino que la clase de mi hijo no será la única afectada por esta interpretación estricta de la normativa. Y me temo que las salas de cine lo notarán. Estas visitas escolares -modestas, sí, pero significativas- suelen ser un empujón importante para un sector que no atraviesa su mejor momento. Perderlas por una aplicación literal de la regulación me parece injusto y contraproducente.

Ojalá la sensatez se abra paso y la normativa se aplique con el equilibrio que merece. Quienes interpretan estas reglas deberían recordar que no solo educamos para evitar riesgos, sino también para abrir ventanas al mundo y pocas ventanas son tan mágicas como una sala de cine cuando se apagan las luces.