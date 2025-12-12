Cadáveres a la deriva

Diario de Ibiza daba hace unos días una dramática noticia que por repetida no nos sorprende. Se había localizado otro cadáver en el mar, cerca de s’Espalmador. Recuerdo que la leí mientras me despabilaba por la mañana con un zumo de naranja, cruasán y café con leche, el desayuno habitual que esta vez se me atragantó. Más que por la noticia, a la que por desgracia ya estamos acostumbrados, mal acostumbrados, por las tres fotografías que la ilustraban. No eran del cadáver recogido en el mar, eran de tres nichos en el cementerio, una bofetada que me despertó. Lacónicamente y escritas a mano sobre el cemento que cerraba los nichos se leía: ‘Muerto en el mar, 6.7.2025. Desconocido’. ‘Muerto en el mar, 10.9.2025. Desconocido’. ‘Muerto en el mar, 3.10.2025. Desconocido’. La frase era la misma, pero las fechas, diferentes, nos hablaban de tres personas distintas que ni tan siquiera dejaban recuerdo de sus nombres.

En Baleares ya llevamos contabilizados más de treinta cuerpos recuperados en nuestras aguas en sólo seis meses. El hecho me trae a la cabeza –y me molesta- ‘El cementerio marino’ de Paul Valéry, poema filosófico que medita sobre la vida y la muerte, contrastando la quietud de las tumbas y el dinamismo del mar. La lírica es ahora una maldita realidad. Y tenemos la desfachatez de quejarnos de invasión ilegal. Seguimos sin hacer nada en origen para evitar que hombres, mujeres y niños, se jueguen la vida por alcanzar nuestras costas en un flujo que no tiene visos de disminuir. Y Europa como si oyera llover. El problema recae en los litorales del sur, Italia, Grecia y España, mientras los del norte sordean. Tenemos medios y motivos sobrados para acogerles. Incluso egoístas, porque esta migración compensa en buena medida nuestra baja natalidad y nos proporciona una mano de obra que necesitamos. Sucede que la Comunidad Europea tiene poco de comunidad y que nuestros estados siguen siendo medievales reinos de taifas.