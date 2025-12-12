Ahora toca matar jabalíes

En épocas remotas, el reino animal se regía por las leyes de la naturaleza, ya de por sí sobradamente ásperas e implacables. Leyes sordas y ciegas a la vez, insensibles a todo sufrimiento o bienestar de los seres sintientes. Leyes de irrevocabilidad perpetua: el ciclo de la vida −nacer, procrear, morir− de sus destinatarios no alteraba su indiferencia cósmica, como si estuvieran labradas en piedra asteroidal. No exagero. Pero, al menos, su imparcialidad era incuestionable; no favorecían o perjudicaban a ninguna especie en particular.

Ahora, sin embargo, la fauna al completo soporta otra ‘jurisdicción’ adicional que la subyuga aún más que la de la naturaleza. Me refiero al trato que le hemos ido dispensando, centrado en una perspectiva y en una serie de normas que hemos ido improvisando e imponiéndole durante los últimos milenios. Al principio, bajo las exigencias de nuestra mera supervivencia. Más tarde, afianzada esta, al dictado de nuestra expansión económica y demográfica.

A fecha de hoy, tal es nuestra población y tecnología que hemos refundado la naturaleza para darle cabida a nuestros insaciables apetitos. Nuestras pautas respecto a la fauna constituyen una especie de ‘Tablas de la Ley’, por así decirlo, con las que la gobernamos a nuestro antojo, tanto a los animales domésticos como a los salvajes. No descendieron aquellas desde lo alto de ningún Sinaí, sino que comenzaron saliendo tímidamente de las últimas cuevas y las primeras chozas que habitamos. Nos aventuramos a ponerlas en práctica con las primeras especies que domesticamos en el Neolítico.

En estas ‘Tablas’ no escritas, pero sí aplicadas imperativamente hasta la saciedad, se decreta qué clase de animal es dañina o beneficiosa, cuál hay que proteger por haberse situado al borde de la extinción −a causa nuestra, por cierto−, y cuál, en cambio, hay que diezmar por reproducirse en exceso. Siempre desde el enfoque de nuestros intereses, por supuesto. Somos jueces y parte, pura corrupción moral revestida de cinismo. Incluso nos atrevemos a emplear la palabra «plaga», cuando, en realidad, no hay peor plaga, ni más palmaria, que la de nuestra propia especie; un termitero sin fin de razas que colapsa todos los rincones del planeta. ¿Para cuándo un férreo control de natalidad a nivel mundial? No conozco mayor sobrepoblación que la nuestra.

El último ejemplo de lo que digo lo han proporcionado la Generalitat Valenciana y la catalana, que anuncian que abonarán una recompensa en metálico por jabalí abatido. Los cazadores podrán pagarse así la gasolina, la munición, el almuerzo y el carajillo. Financiaremos con dinero público su afición favorita: ‘fusilar’ animales. «¡Viva la muerte!».

Sí, le ha tocado ahora en suerte al pobre jabalí encarnar el papel del monstruo de Frankenstein de turno al que abatir. Los montes se infestarán de escopeteros ávidos de pegar tiros. Queda servida la caza-linchamiento para disfrute de los cazadores, que diríase que conectan los gatillos de sus armas con los centros y circuitos sensoriales del placer del cerebro. Además, con la coartada de desempeñar un servicio de utilidad social. No hay mejor modo de blanquear la sangre derramada de criaturas inocentes.

Dicen que hemos nacido con el estigma del pecado original. A nuestros ojos, el de los animales no es otro que ser unas insignificantes bestias a nuestro entero servicio, como amos y señores suyos que somos. Por si esto fuera poco, el jabalí añade un ‘crimen’: actuar como reservorio natural del patógeno causante de la peste porcina, además de frecuentar cada vez más las zonas urbanas tras haberse multiplicado en gran número.

El tema es peliagudo, cierto, pues muchos son los puestos de trabajo en juego y miles los millones de euros que peligran en el sector porcino español. Sin embargo, nada se dice sobre que fuimos nosotros quienes rompimos el equilibrio de la cadena trófica en los ecosistemas habitados por el jabalí. Casi exterminamos en su día a su depredador natural, el lobo. También menguamos sobremanera sus recursos naturales de subsistencia, por lo que tienen que recurrir a nuestras basuras, la huella material humana más abundante en la geografía; le gana a Dios la partida de la ubicuidad.

Estos días paseo por las montañas de Ibiza viendo a lo lejos cómo el horizonte marino que nos separa de las tierras valencianas se tiñe de rojo. ¿Y saben qué? Me alegro de que en el bosque y el matorral de la isla el jabalí brille por su ausencia. No existiendo aquí, se ahorra un lugar donde sufrir también. La no existencia es la única vía de escape que le queda a la fauna para escapar del dominio y la crueldad del ser humano. Al mamut, por ejemplo, que dejó de existir, no hay persona en la actualidad que pueda dañarlo, por muy mala entraña que tenga. Ni con lanza, ni con escopeta, ni a pedradas, ni con alambradas, ni con jaulas, ni con políticos inútiles. Ya no.

De sobra sé que es deprimente pensar así. ¿Pero qué otra cosa se puede esperar de nosotros sino sufrimiento y muerte? Cuando hayamos exterminado a todos los animales y seamos el único que quede en pie, en forma de soledad sentiremos todas sus fauces mordiéndonos a la vez en lo más hondo de nuestro ser. Sabremos entonces lo que es estar totalmente solos en millones de años luz a la redonda. Dios seguirá sin aparecer. Al menos, los teníamos a ellos.