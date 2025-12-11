De sintechos a conejos, flamencos y podencos

Hace unos días se me fue completamente la cabeza y decidí recorrer andando, poc a poc, el tramo urbano y natural que separa a un urbanita vilero del paraíso de ses Salines. Este tremendo desafío deportivo se quedaría en una simple anécdota hace apenas unas décadas (unas cuantas, más bien), cuando las carreteras recorrían espacios más cortos que mi memoria y los carros todavía eran los reyes de ese futuro asfalto.

El tramo urbano, largo y por momentos tedioso, me dejó escenas típicas de estos días de vino y rosas, reflejo de una sociedad que se cree maravillosa pero que está por hacer: un par de caravanas abandonadas, heces de perro cada dos pasos, gente durmiendo entre arbustos en Platja d’en Bossa a escasos metros de una promoción, de la que ya he hablado (a ver sin con la insistencia me regalan uno) con pisos por encima de los 700.000 euros... Y mucha porquería, toda la que quieran.

A la altura de sa Sal Rossa, varios conejos corriendo que se las pelaban en un campo yermo y triste situado entre hoteles de lujo. Más adelante, ya bordeando los estanques, siluetas de flamencos a lo lejos, que el sapiens hace demasiado ruido y además tiene a ejemplares que están muy mal de la azotea; mejor poner agua de por medio por si acaso, pensarán. Y con razón. Y así, xano xano, con la mente vaya usted a saber dónde, a escasos cien metros de la iglesia de Sant Francesc tuve que frenar en seco y girar en redondo al escuchar varios gritos. Ininteligibles, roncos y salvajes. Tras ellos, en apenas un segundo, un espectáculo sobrecogedor: media docena, tal vez más, de podencos salvando la elevada maleza silvestre con elegantes y tremendos saltos en busca de su presa. Con rápidos giros, ágiles. Con una entrega absoluta en cumplir con ese instinto de caza que los ha hecho únicos.

Una escena nada habitual en estos tiempos pero común antaño. Luego me zambullí en el mar, más frío que el corazón de Hacienda, y tumbado al sol pensé en la cantidad de maravillosas sensaciones que nos perdemos por haber evolucionado ¿demasiado? ¿Lo subo a Instagram?, pensé de inmediato...