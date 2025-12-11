En las últimas semanas, con motivo del 25N y especialmente a raíz de las denuncias por acoso sexual conocidas en el PSOE, los hombres de la derecha política y mediática nos han estado explicando a las mujeres cómo deberíamos actuar para ser la perfecta feminista. Para estos hombres, las feministas en general, y las que tenemos cargos públicos en particular, no hemos estado a la altura, pero si seguimos sus sabios consejos conseguiremos entender en qué nos equivocamos y haremos mejor nuestro trabajo de feministas.

Estos hombres de la derecha política y mediática, también alguna mujer, nos interpelan a nosotras cuando se destapan comportamientos machistas que las feministas nos dedicamos a denunciar y combatir durante todo el año, y nos dedican artículos en prensa, comentarios en redes sociales o nos trituran en tertulias preguntándose escandalizados dónde están las feministas. No interpelan a los hombres, por supuesto, porque desde su perspectiva, aunque el problema lo generen los hombres y lo suframos las mujeres, la culpa siempre es de las mujeres y sobre todo de las feministas.

Estos hombres de la derecha, que el resto de los días del año consideran a las feministas unas cansinas y unas histéricas (este calificativo que no falte), se afanan ahora por pedirnos responsabilidades. Para nuestra sorpresa, resulta que de repente entienden bien conceptos como patriarcado y consentimiento, o que se saben los eslóganes del movimiento, y nos arrojan todo ese conocimiento repentino a la cara, con despecho, para demostrar cuán defraudados están porque no hemos estado a la altura de sus expectativas, les hemos fallado y por tanto merecemos la humillación reservada para las malas feministas.

Deciden entonces dedicarnos una parte de su tiempo, porque consideran imprescindible darnos lecciones de coherencia sin haberse siquiera parado a pensar si en sus organizaciones y partidos políticos existen los adecuados mecanismos de denuncia interna y si funcionan correctamente, o sin pararse a pensar si está bien llevar en listas a un maltratador con condena firma, si estuvo bien despedir entre aplausos a aquel consejero gallego acusado de violencia de género o si es correcto desde el punto de vista ético darle un cargo público a un hombre pendiente de juicio por agresión sexual. Tampoco pasa nada si le ríen la gracia a ese compañero que siempre hace bromas machistas, si normalizan la conducta de aquel que todo el mundo sabe que es un poquito baboso o si no cuestionan al que suele acabar las juergas en el prostíbulo. Solo han venido a pasarnos a nosotras la prueba del algodón.

Como ellos forman parte, con total naturalidad, del ecosistema estructural machista que las feministas denunciamos y combatimos a diario, estos hombres contribuyen a apuntalarlo dedicándonos insultos como el de ‘charo’, una forma de ridiculizar y deslegitimar nuestra voz en política, y además lo justifican de forma pueril con el argumento de que, como malas feministas que somos, no estamos captando el verdadero sentido del concepto. Eso, o que no estamos en lo importante.

En su opinión, nos está bien empleado por no hacer correctamente nuestro trabajo de feministas. Nada nuevo en la historia de la misoginia. El insulto y el menosprecio han sido, históricamente, una herramienta del machismo para desacreditar al movimiento feminista y tratar de deslegitimar a quienes lo componen. Lo sufrieron enormemente las sufragistas, retratadas en una campaña brutal como malas esposas y madres, mujeres de mal carácter, histéricas (esto siempre), solteronas y hasta feas. Y desde entonces, el glosario machista no ha parado de crecer, y a los clásicos se incorporan nuevos calificativos como los de marimacho, charo, malfollada o feminazi. Cuando se dice aquello de ‘las feministas de antes si eran buenas, no como las de ahora, que son unas radicales’, en realidad se están blanqueando los ataques que, siempre, en cualquier momento y lugar, han sufrido las mujeres que se han significado en la lucha contra la desigualdad. Nunca, para los machistas, hubo buenas feministas.

El feminismo es incómodo, debe de serlo por naturaleza, puesto que plantea impugnar el orden de las cosas que se nos ha impuesto como natural y sustituirlo por un nuevo contrato social que trate igual a hombres y a mujeres. Por tanto, defenderlo, practicarlo, implantarlo en una organización política, en el entorno personal y colectivo, supone una ruptura que puede resultar traumática con las formas de funcionar preestablecidas y con las personas que tardan en entenderlo o que no llegan a entenderlo nunca.

El PSOE, el partido que durante décadas ha impulsado el avance imparable de los derechos de las mujeres en este país, promotor de las leyes del divorcio, el aborto, la igualdad, la paridad y contra la violencia de género, entre otras, es en estos momentos el escenario en el que se dirime cómo se combate el acoso sexual en las organizaciones políticas. De manera dolorosa, sí, el partido se enfrenta a casos que debieron afrontarse desde el primer momento con diligencia y contundencia, pero su resolución dejará establecido un listón que se consolidará en el partido y que, a buen seguro, tendrán que acabar aplicando el resto de las formaciones políticas cuando registren casos similares.

El trabajo de las feministas socialistas, acompañado e impulsado por el movimiento feminista de este país, ha sido posibilitar el fin de estos comportamientos y actitudes en la organización, de los ambientes protectores generados por los hombres, conseguir que se entienda que la víctima, su protección, acompañamiento y reparación, es la prioridad. Las feministas no somos perfectas, siempre hemos reconocido nuestra propia lucha interna contra el sistema que nos ha educado, pero a lo mejor, las feministas socialistas no hemos hecho tan mal nuestro trabajo. Hoy, nuestra organización, es un lugar más seguro y más igualitario.

Milena Herrera García es diputada del PSOE y secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE