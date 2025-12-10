Los mortales cuando alguien (en este caso Javi Parejo) se presenta bajo el epígrafe de ‘Pioners’ pensamos en aquellos antepasados (muy antepasados) que emprendieron proyectos a los que hasta entonces (siglos ha) nadie había osado atreverse. Pues no, los “pioners” de Javi que se asoman en las paredes de la sala de exposición del Ajuntament Vell, como decía el Tenorio “gozan de buena salud” y “a dios gracias”, diríamos con orgullo (siendo ‘increyentes’ acérrimos) por aquello del uso y costumbre en la educación cristiana que recibimos los más viejos del lugar. Asistí a la inauguración, como no podía ser de otra manera, por respeto a los personajes y por ver cómo los veía a través de su visor de cámara digital el bueno de Javi (aún tengo en mi recuerdo el índice de personajes de su viaje a Gambia). También con la sana curiosidad de conocer al elenco escogido por el fotógrafo para ilustrarnos sobre los verdaderos “pioners” de muchas de las cosas que hoy disfrutamos en la isla, pequeña, sí; pero que se hace grande una vez conoces las personas que figuran en el catálogo de la exposición. Con casi todos he tenido el placer de charlar en alguna ocasión, de aprender de cuanto saben y que con su bonhomía han logrado trasmitir a coetáneos y generaciones del móvil y TikTok, unos conocimientos que por desgracia no figuran en los libros de texto (perdón, qué antiguo queda eso de “libros de texto”). Cada uno de los allí presentes (me refiero a los ‘expositados’) tiene mucho que decir sobre esta generación de vértigo que nos está tocando vivir (afortunadamente) y que, para muchos, entenderla supone un esfuerzo suplementario al que ya hacemos por entender a los de la misma quinta.

Artistas, mujeres y hombres surgidos del mundo del pensamiento, donde todo es cuestionable; los hay practicantes de oficios imprescindibles para nuestro devenir, otros, contadores de historias de aquí, los de la política (qué lejos me quedan, en las calendas del 25). Eran otros tiempos, nos justificamos al pensar en todos los méritos contraídos por cada uno de ellos. Paseando por sus vidas (de oídas), incluido el resumen del que se hace en el dosier del evento, puede hacerse un tratado sobre la historia más reciente de Formentera, desde aquella economía de supervivencia que muchos de ellos vivieron en primera persona, hasta la “bonanza” de los que encontraron su paraíso, cuando todavía no se habían ido ni Adán, ni Eva… En un mundo donde las ideas surgen de la consulta a la IA, debería ser asignatura troncal estudiar la vida de los ‘Pioners’ de Javi Parejo.