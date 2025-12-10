Mantener la esperanza, una obligación moral

«Tengo claro que mantener la esperanza es una obligación moral», asevera rotunda la filósofa Victoria Camps en una entrevista. La pregunta era si «es pesimista o cree que tenemos arreglo como sociedad», una cuestión que todos nos planteamos de forma más o menos recurrente, especialmente si tu oficio consiste en contar lo que ocurre. Pero además, la académica considera que «hay que pasar a la acción, porque la ética es una cuestión de voluntad, no se limita al plano teórico». Dice Camps que no es suficiente con saber dónde está el bien y dónde el mal (aunque a muchas personas esto no les importa en absoluto); que «hay que poner esfuerzo en recuperar la confianza y mejorar como sociedad, y esa tarea empieza por cada uno de nosotros».

La filósofa ha escrito ‘La sociedad de la desconfianza’, donde afirma que «el egoísmo es el patrón moral de nuestro tiempo», y alerta sobre el peligro que entraña una sociedad movida por el individualismo y el desprecio al bien común.

Al mismo tiempo, me vienen a la cabeza las palabras, siempre certeras y clarividentes, cargadas de empatía, de una buena amiga, profesora de Filosofía: «La vida es incerteza. No podemos tenerlo todo controlado, no es posible». Entender esto, que a priori parece tan simple de entender, es importante para reducir el nivel de angustia y de estrés, esos fardos pesados que hacen aún más difícil nuestro paso por el mundo. Lo mejor por tanto es asumir que la vida es incertidumbre, imprevisibilidad, y estar preparados para que en una de esas subidas o bajadas, en uno de esos bruscos cambios de sentido, todo lo que era sólido se descabale y se recoloque de una forma diferente, porque eso es vivir.

Así que esperanza como obligación moral y acción individual para mejorar nuestro radio de influencia, pero también aceptación de la vida como una sucesión de incertezas ante las que vamos cambiando la mirada y nuestra propia posición. Palabras como faros, oportunas, ahora que nos acercamos al momento de los balances y las revisiones sobre este año que ya tiene las horas contadas.