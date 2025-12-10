Opinión
Neus Ribas
La festa ens surt molt cara
He de confessar que em genera una certa incomoditat haver de redactar aquest escrit per publicar-lo al diari. Molts eivissencs som una mica així: propensos a queixar-nos en privat i a callar en públic, més sotmesos a les opinions dels altres del que voldríem i del que ens convé. Però qui calla concedeix, així que diré el que pens: el model turístic que tenim és una tirania. Els governants i els grans empresaris de l’illa (que inicialment eren els mateixos) ens han fet creure que sense el turisme no som res. Però dedicar-se al turisme no és obligatori i, en tot cas, els eivissencs que hem conservat algun tros tenim dret a decidir si el volem explotar o si no, i amb quines condicions.
Us cont una anècdota personal: fa unes setmanes, em varen enviar una publicitat d’un hotel del grup Pachá que es difonia a través de les xarxes socials. A la publicitat hi apareix una animació amb quatre fotografies: tres de l’hotel i del menjar i, finalment, una foto de la torre des Savinar, acompanyada del text «Descubre la otra Ibiza (la cursiva apareix a l’original) Calma, naturaleza y energía mediterránea.» Davall aquesta fotografia hi apareix el telèfon de reserves i la pàgina web de l’empresa. La torre des Savinar és propietat de la meua família i està protegida com a BIC, així que és molt irritant que la facin servir empreses que no hi tenen res a veure i que atreuen un tipus de turisme que està fent malbé l’illa. Això ja no ens sorprèn, i menys venint de Pachá, que també estava darrere l’actuació del DJ Diplo davant es Vedrà i del vídeo de Katy Perry filmat sense autorització a s’Espalmador.
Tanmateix, us hauria estalviat aquestes línies si no fos perquè, poc després, els mitjans de comunicació locals varen donar notícia d’un esdeveniment que ens afecta a tots: a mitjans de novembre es va celebrar a València el 10è Congrés Internacional d’Oci Nocturn, i el 5è nacional, amb presència de les nostres institucions. Juan Miguel Costa, director insular de Turisme, hi va mostrar el seu entusiasme: “Tenemos el mejor ocio del mundo” va dir. I aquesta exposició internacional ens pot servir per impulsar un nou tipus de turisme. “Nuestro gran reto es que toda esa gente que llega por el ocio descubra las otras caras de Ibiza: el 75/80% de la isla verde, las calas, la cultura, la gastronomía, el patrimonio. Queremos que el ocio sea vehículo para conectar con la Ibiza que muchos aún no conocen”.
Aquestes paraules mereixen un parell de comentaris. En primer lloc, a qui es refereix quan diu “queremos”, en plural? No deu ser als eivissencs, perquè molts no ho volem, això. En segon lloc, aquest tipus de turisme que hauríem d’agrair, suposadament, a l’oci nocturn, és el que tendríem ara si un lobby empresarial sense escrúpols no hagués monopolitzat la promoció de l’illa des de fa més de quaranta anys. Hauria set un turisme més moderat i de beneficis més repartits, però ja no es pot tornar endarrere, i mentre manin les macrodiscoteques el 75/80% d’illa verda no serà més que el seu pati. Volem més gent a les cales, si qualsevol racó on només es pot arribar a peu (els promocionats com a “secret spots”) ja està estibat tot l’estiu? Pel que fa a la cultura i el patrimoni, tot el que podem esperar d’aquesta gent són més desvirtuacions al gust dels turistes, considerant el que ja han fet. Volem una illa conservada, sí, però no per lluir-la a les fires turístiques, sinó perquè les generacions futures hi puguin viure bé.
El llenguatge que fan servir delata que, per a ells, som insignificants: ens han convertit en “la otra Ibiza”. S’han apoderat de la imatge de l’illa fins al punt que no ens hi inclouen. És difícil justificar com viu del turisme una persona que es dedica a la docència i veu d’any en any com augmenta l’abandonament escolar i es complica la feina. O a la sanitat, on les llistes d’espera es desborden. O a l’agricultura, quan als que segueixen cultivant bons productes locals se’ls eixuga el pou. Però bé que tots estam pagant les dessaladores, les carreteres, l’embelliment de les zones turístiques i les fires promocionals. Quan el director general diu “queremos” es refereix a l’empresariat de l’oci i als governants, en tàndem. “Lo que queremos es que poco a poco cambie la percepción de Ibiza sólo como lugar de fiesta. La idea no es esconder la identidad, sino ampliarla”. Traduït: les discoteques seguiran al seu aire i l’obligació de refrescar la mala imatge que tenim recaurà sobre l’Eivissa que hem conservat. El director general ho diu ben clar: la identitat d’Eivissa són les discoteques, i la resta en som una mera ampliació. El seu jardinet.
No ens deixem enganyar. Ni els devem res ni ens faran cap favor. Qualsevol que hagi viatjat una mica sap que es pot tenir turisme sense la destrucció que patim aquí. A ells també els perjudica, aquesta destrucció, per això necessiten la imatge de l’illa conservada. Però hem de tenir clar que l’eslògan complet és “Ven a conocer la otra Ibiza, pero paga en la nuestra.”
Neus Ribas és filòloga
