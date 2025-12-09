Políticos que hablan al vacío

Los salones municipales o insulares siguen siendo un páramo cada vez que se celebra un pleno. Solo ocupan sus asientos como público otros políticos o quienes tienen un interés muy concreto (inmobiliario, por ejemplo) en las deliberaciones. Es uno de los grandes fracasos de la democracia. A nadie le interesa asistir y no es de extrañar porque son tediosos. En la historia de esta isla nunca se ha logrado -pese a los cambios de horarios introducidos casi siempre al inicio de cada mandato- atraer más gente, votantes al fin y al cabo. Debe ser muy frustrante para un edil o un conseller defender una moción mirando al vacío, a un centenar de sillas o butacas sin ocupar, sin nadie que le observe o dé algún indicio, por sus muecas, de que le apoya (o no) en su propuesta. Requiere grandes dosis de teatralidad -y probablemente, de ego- mantener el tipo y no deprimirse al comprobar, un pleno tras otro, que la sociedad no te escucha, que pasa olímpicamente de ti, especialmente si vas dando sermones de feminismo pero en tu partido anidan ‘pacos salazares’, ‘koldos’ y gentuza por el estilo. Es uno de esos momentos en que se puede medir la desafección, que va a más. Otro es la celebración del día de la Constitución. Los responsables de organizar el aniversario de la Carta Magna ya saben, porque llevan ya muchos años comprobándolo, que en esa otra fiesta de la democracia solo participan los responsables de los cuerpos de seguridad del Estado y los políticos, y no todos, pues muchos se escaquean. Para la conmemoración que tuvo lugar el sábado solo se colocaron 68 butacas (todas asignadas a cargos, si bien algunas quedaron vacías) en la sala capitular del Ayuntamiento viejo, allí donde hace años tenían lugar las sesiones plenarias pese a su acústica terrible. Tan escaso número demuestra que son conscientes, y ahí lo triste del caso, de que nadie hará el esfuerzo de subir a Dalt Vila para semejante muermo, pero si se hubiera escogido otro lugar en el Eixample habría sucedido lo mismo. A esas horas, la gente prefería estar en el paseo de Vara de Rey y en la plaza del Parque celebrando la Navidad o comiendo churros en la feria.